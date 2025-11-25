लायन्स क्लबतर्फे २८ नोव्हेंबरला
लायन्सतर्फे शुक्रवारी भाट्येत
वॉकेथॉनचे आयोजन
रत्नागिरी, ता. २५ : जागतिक मधुमेह दिनानिमित्त मधुमेह जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येतात. या निमित्त रत्नागिरी लायन्स क्लब व समर्थ इन्व्हेस्टमेंटस् यांनी जलद चालण्याची स्पर्धा म्हणजे वॉकेथॉनचे आयोजन केले आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. २८) सकाळी ६:३० ते ८:३० या भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावर ही स्पर्धा होणार आहे, अशी माहिती लायन्स क्लबचे अध्यक्ष संजय पटवर्धन यांनी दिली.
मधुमेह नियंत्रण करण्यासाठी आहाराइतकेच व्यायामालादेखील महत्त्व आहे. सर्वात सहजसोपा, विनाखर्चिक आणि सर्वांना करता येईल, असा व्यायामप्रकार म्हणजे चालणे. चालण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी ही स्पर्धा ही भाट्ये किनाऱ्यावर होणार आहे. यामध्ये ४० वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी व पुरुष ४० वर्षांवरील, ५० वर्षांवरील आणि ६० वर्षांवरील असे वयोगट करण्यात आले आहेत. स्पर्धा मोफत आहे. विजयी स्पर्धकांना चषक, प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. सर्व सहभागांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त रत्नागिरीकर नागरिकांनी या स्पर्धेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन लायन्सच्या क्रीडा समितीचे अध्यक्ष डॉ. सचिन पानवलकर आणि अध्यक्ष संजय पटवर्धन यांनी केले आहे.
