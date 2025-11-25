सुरेश तांबे प्रथम
सुगम गायन स्पर्धेत
चिपळूण : महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने यावर्षी प्रथमच शिक्षक व अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अत्यंत कमी कालावधीत व अल्प नियोजनात या स्पर्धा होत असल्या तरी शिक्षकांसाठी याचे आयोजन करण्यात आले असल्याने याचा आनंद शिक्षकांमध्ये दिसत होता. शिक्षकांच्या सर्वगुणांना स्पर्श करणाऱ्या अशा एकूण ४५ स्पर्धा घेतल्या जात आहेत. अशा स्पर्धेपैकी खेड तालुक्यातील शिक्षकांसाठीच्या तालुकास्तरीय सुगम गायन स्पर्धेत १८ स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये मुसाड शाळेचे मुख्याध्यापक सुरेश तांबे यांनी प्रथम क्रमांक मिळवून जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी पात्र झाले. प्रथम क्रमांक प्राप्त गायक सुरेश तांबे यांचे खेडचे गटशिक्षणाधिकारी विजय बाईत, शिक्षण विस्तार अधिकारी विद्या गुजर, केंद्रप्रमुख आदींनी अभिनंदन केले असून जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.