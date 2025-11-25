''प्लास्टिक व ई-वेस्ट संकलन'' स्पर्धेची व्यापकता वाढवणार
swt255.jpg
06564
रवींद्र खेबुडकर
‘प्लास्टिक व ई-वेस्ट संकलन’ स्पर्धेची व्यापकता वाढवणार
रवींद्र खेबुडकरः जिल्ह्यात आता दर तीन महिन्यांनी मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २५ ः प्लास्टिक व ई-वेस्ट संकलन स्पर्धेत जिल्ह्यातील ६३२ शाळांनी सहभाग घेऊन मोठा प्रतिसाद दिला. सुमारे सहा हजार किलो प्लास्टिक संकलन करण्यात आले. हा प्रतिसाद भरघोस असल्याने दर तीन महिन्यांनी अशाप्रकारची स्पर्धा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. यातून जिल्हा प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दालनाशेजारी असलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स सभागृहात याबाबत माहिती देण्यासाठी श्री. खेबुडकर यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाचे प्रवीण काणकेकर, मनीष पडते आदी उपस्थित होते.
श्री. खेबुडकर म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये १५ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत ‘प्लास्टिक व ई-वेस्ट संकलन’ स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद मिळाला. या स्पर्धेअंतर्गत गोळा केलेले प्लास्टिक व ई-वेस्टेज मिरज (जि. सांगली) येथील शिवप्रतिज्ञा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून पुनर्प्रक्रिया करण्याकरिता पाठविण्यात येणार आहे. याकरिता तालुकास्तरावरून रुट मॅप तयार करून कचरा गोळा करण्याची प्रकिया सुरू केली आहे. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून तालुकास्तरावर प्लास्टिक प्रक्रिया युनिट उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत कट्टा (ता. मालवण), ग्रामपंचायत कलमठ (ता. कणकवली), वैभववाडी पंचायत समिती (ता. वैभववाडी) येथे युनिटची उभारणी पूर्ण झाली आहे. ग्रामपंचायत परुळेबाजार (ता. वेंगुर्ले) येथे उभारलेले युनिट कार्यान्वित केले आहे. दोडामार्ग तालुक्यात ग्रामपंचायत कुबल, देवगड तालुक्यात ग्रामपंचायत किंजवडे, कुडाळ तालुक्यात ग्रामपंचायत, पिंगुळी आणि सावंतवाडी तालुक्यात लवकरच प्लास्टिक प्रक्रिया युनिट उभारण्यात येणार आहे.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘शासनाने कचरा संकलन करण्यासाठी सायकल पुरविल्या आहेत; परंतु जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता या सायकल सर्वत्र फिरविता येत नाहीत. त्यामुळे सीएनजीवर चालणारी चारचाकी वाहने पुरवावीत, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.’’
चौकट
विद्यार्थी, शाळांना मोबदला देणार
स्पर्धेअंतर्गत प्लास्टिक बाटल्या संकलन केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा मोबदला देण्यात येणार आहे. एका बाटलीसाठी एक रुपया देण्यात येणार आहे. हे पैसे शाळेकडे न देता विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जाणार आहेत. सर्वाधिक प्लास्टिक बाटल्या जमा करणाऱ्या शाळांना बक्षीस म्हणून शाळेसाठी गरज असलेल्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत, असेही यावेळी श्री. खेबुडकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.