आचरा शिवरामेश्वर मंडळाची शिर्डीत साईचरणी भजन सेवा

आचरा, ता. २५ ः गेली ३५ वर्षे आपल्या भजन कलेने रसिकांना मंत्रमुग्ध करणाऱ्या शिवरामेश्वर भजन मंडळाने सोमवारी (ता. २४) सायंकाळी शिर्डी येथील साईबाबा समाधी मंदिरात आपली भजन सेवा सादर करत साईनामाचा जयघोष केला. बुवा रवींद्र गुरव यांनी १९८९ मध्ये शिवरामेश्वर मंडळाची स्थापना केली. गुरव यांच्या स्वरचित भजनी गीतांमुळे आणि भजन सादरीकरणाच्या वेगळ्या शैलीमुळे शिवरामेश्वर भजन मंडळाने जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय भजन स्पर्धेत उल्लेखनीय यश संपादन केले होते. आपल्या वेगळ्या शैलीतील भजन गायनाने या भजन मंडळाने सोमवारी साई समाधी मंदिरात आपली भजन सेवा सादर केली.
यावेळी शिर्डी संस्थानतर्फे शिवरामेश्वर भजन मंडळाचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी बुवा रवींद्र गुरव यांच्यासह मृदंगमणी जितेंद्र राणे, विरेंद्र पुजारे, उदय घाडी, अर्जुन बापर्डेकर, माणिक राणे, रवींद्र बागवे, लवू घाडी, रमेश पुजारे, गोविंद राणे, विनोद मुणगेकर, जान्हवी राणे, अंजली बापर्डेकर, मानसी राणे, रिद्धी बागवे, रेश्मा घाडी, विनया पुजारे, रेश्मा पुजारे, कविता घाडी, वेदांत बापर्डेकर यांसह शिर्डी संस्थानचे सेवानिवृत्त कर्मचारी राजतिलक बागवे (धाकोरे) आदी उपस्थित होते.
