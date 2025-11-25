नव्या बसस्थानकामुळे गैरसोय टळणार
खेडमध्ये नवे बसस्थानक; कामाला वेग
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २५ : महाडनाका येथील गोळीबार मैदानात नव्या बसस्थानकाच्या उभारणीसाठी लागणारा निधी मंजूर झाल्यानंतर त्वरित कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रवाशांची होणारी गैरसोय दूर होणार आहे. सध्याचे खेड बसस्थानक मध्यवर्ती ठिकाणी असले तरीही ते अत्यंत अपुरे पडत आहे.
खेड तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील तसेच लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील बसेस उभ्या करण्यासाठी मध्यवर्ती बसस्थानकात पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे चालकांना बसेस उभ्या करताना कसरत करावी लागते. गर्दीच्या वेळी तर स्थिती अधिकच बिकट होते. त्याचा मनस्ताप प्रवाशांना सहन करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन नव्या आणि प्रशस्त बसस्थानकाच्या उभारणीची मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. गोळीबार मैदान परिसरातील मोक्याच्या जागेवर हे नवे बसस्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव शासनदरबारी काही काळ प्रलंबित होता. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम व शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा केला. या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, नवे बसस्थानक उभारणीला निधी मंजूर झाला. भूमिपूजनानंतर काही दिवसात कामाला वेग आला असून, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा लवकरच प्रवाशांना मिळणार आहे.
