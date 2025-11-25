काँग्रेस चिपळूण तालुका प्रभारी अध्यक्षपदी प्रकाश साळवी
चिपळूणात दिला काँग्रेसने ‘शाह’ यांना ‘शह’
राजीनामा मंजूर ; उमेदवारीवरून घडल्या नाट्यमय घडामोडी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २५ ः चिपळूण पालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसमध्ये नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीवरून राजकीय नाट्यमय घडामोडी घडल्या. यानंतर काँग्रेसचे चिपळूण तालुकाध्यक्ष लियाकत शाह यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि अपक्ष निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर काँग्रेसने चिपळूण तालुका प्रभारी अध्यक्षपदी खेर्डी येथील प्रकाश साळवी यांची तर चिपळूण शहर प्रभारी अध्यक्षपदी कैसर देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. ही निवड पाहता काँग्रेसने ‘शाह’ यांना ‘शह’ दिल्याची चर्चा रंगली आहे.
काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी चिपळूणमधील पदांवरील नावे जाहीर केली असून त्याची माहिती तत्काळ उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्षा सोनललक्ष्मी घाग यांना देण्यात आल्याचे पक्षांकडून सांगण्यात आले. काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदाचे प्रबळ दावेदार असलेले लियाकत शाह यांचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने शिवसेना शिंदे गटातून काँग्रेसमध्ये आलेले सुधीर शिंदे यांना नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीची लॉटरी लागली. त्यामुळे नाराज झालेल्या शाह यांनी तालुकाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देत अपक्ष निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर काँग्रेसच्या उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सोनललक्ष्मी घाग यांनी रविवारी सायंकाळी उत्तर रत्नागिरीतील काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत नाट्यमय घडामोडींवर चर्चा झाली. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी शाह यांचा राजीनामा काल मंजूर करीत काँग्रेसच्या चिपळूण तालुका प्रभारी अध्यक्षपदी खेर्डी येथील प्रकाश साळवी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी यापूर्वी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलच्या जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सांभाळलेली आहे. याबाबत ते म्हणाले, काँग्रेसने जो विश्वास दाखवला आहे, तो सार्थकी ठरवू. चिपळूण पालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासह नगरसेवक पदाचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करू. दरम्यान, चिपळूण शहर प्रभारी अध्यक्षपदी कैसर देसाई यांची नियुक्ती करत निष्ठावंतांना सन्मान दिल्याचा संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये देण्यात आला आहे.
चौकट
काँग्रेसचा अधिकृत उमेदवार रिंगणात
नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार उभे असताना माजी तालुकाध्यक्ष लियाकत शाह यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात उभे राहणे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्षा सोनललक्ष्मी घाग यांनी दिली.