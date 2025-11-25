चिपळूणमध्ये ठाकरे सेनेतील वाद चव्हाट्यावर
चिपळूणमध्ये ठाकरे सेनेतील वाद चव्हाट्यावर
कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम; जाधव म्हणतात आघाडी, राऊत यांचा स्वबळाचा नारा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २५ : शिवसेना नेते भास्कर जाधव राष्ट्रवादीबरोबर आघाडीच्या भूमिकेत असताना माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सूचनेनंतर शिवसेनेच्या उमेदवारांनी सर्व जागांवर अर्ज दाखल केले. त्यामुळे चिपळूण पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे शिवसेना गोटात सुरू असलेला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. याबाबत विनायक राऊत यांनी मात्र उमेदवारांकडून काही चूक झाली असेल तर ते आमदार भास्कर जाधव यांची माफी मागतील, असे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. यातून जाधव यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे.
सोमवारी (ता. २४) माजी खासदार विनायक राऊत यांनी गोवळकोट रोड येथे मार्गदर्शन केले. त्या वेळी २१ उमेदवारांपैकी १५ जणांनी राऊत यांच्या कार्यकर्ता मेळाव्याला हजेरी लावली तर सहा उमेदवारांनी दांडी मारली. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे पक्षांतर्गत गटातटाच्या राजकारणाला आपसूकच खतपाणी मिळाले आहे. जाधवांचा आघाडीचा निर्णय चुकीचा की, सर्व जागांवर उमेदवार देणे हा राऊत यांचा निर्णय बरोबर या विषयावरून मात्र शिवसैनिकांत संभ्रमाचे वातावरण आहे. शिवसेना सचिव विनायक राऊत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे सेना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असून, आमची कुणाशीही आघाडी नाही, असे जाहीर केले आहे तर पक्षाचे नेते भास्कर जाधव यांच्याबाबत सावध भूमिका घेताना राऊत यांनी आमदार जाधव हे आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत, आमचे आधारस्तंभ आणि मार्गदर्शकही आहेत. ते काय बोलले मी ऐकलेले नाही, तरीही त्यांचे आशीर्वाद, मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे असे सांगितले.
दोन दिवसांपूर्वी पक्षाचे नेते आमदार भास्कर जाधव व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार रमेश कदम यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात आमदार जाधव यांनी पक्षाकडून नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराने अर्ज भरल्याचे नुकतेच समजल्याचे सांगत आपण दिलेल्या शब्दाला जागत आघाडीचे उमेदवार रमेश कदम आणि पक्षाचे १२ उमेदवार यांचा प्रचार करणार असल्याचे सांगितले आहे. ऐन निवडणुकीत निर्माण झालेली दुफळी विरोधकांच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. माजी खासदार राऊत हे ठोस भूमिका घेऊन शिवसैनिकांमधील संभ्रम दूर करतील, अशी शक्यता होती; मात्र ती फोल ठरली आहे.
----
कोट
चिपळूण नगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे शिवसेना स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरली आहे. पक्षाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यांच्यासह २१ जण नगरसेवकपदासाठी उभे आहेत. आघाडी होण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले गेले; परंतु दुर्दैवाने आघाडी होऊ शकली नाही. रमेश कदम यांच्याकडे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी तीनवेळा चर्चा केली. कदम आपल्याला भेटले. काँग्रेसचे हुसेन दलवाई, काँग्रेस उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सोनललक्ष्मी घाग, लियाकत शहा यांच्याशीही चर्चा झाली; परंतु आघाडीची चर्चा यशस्वी होऊ शकली नाही.
- विनायक राऊत, माजी खासदार