झोळंबे ''शिवशक्ती'' मंडळाचा शनिवारपासून वर्धापन सोहळा
झोळंबे ‘शिवशक्ती’ मंडळाचा
शनिवारपासून वर्धापन सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २५ः शिवशक्ती ग्रामविकास बहुउद्देशीय मंडळ, झोळंबे यांचा रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन सोहळा यंदा भव्य व उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. दोन दिवस व विविध उपक्रमांनी सजलेला कार्यक्रम ग्रामस्थांसाठी पर्वणी ठरणार आहे.
शनिवारी (ता. २९) रात्री ८.३० वाजता झोळंबे मराठी शाळेच्या रंगमंचावर मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन सोहळा होणार आहे. मंडळाच्या २५ वर्षांच्या कार्याचा आढावा, गावातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान समारंभ, तसेच मान्यवरांचे मनोगताचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. त्यानंतर आवाज आर्ट इव्हेंट निर्मित हिंदी-मराठी गीत, नृत्य व मिमिक्रीने सजलेला बहारदार रंगतदार कार्यक्रम गावातील कलाकारांच्या सहकार्याने सादर केला जाणार आहे. रविवारी (ता. ३०) शिवशक्ती मंडळ कार्यालयात धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मालिका ठेवण्यात आली आहे. सकाळी १० वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १२ वाजता महाआरती, दुपारी १ ते ३ महाप्रसाद, सायंकाळी ४ ते ७ सामूहिक संगीत व वारकरी भजन, ७ वाजता महिलांची फुगडी, रात्री ९ वाजता नटराज दशावतार नाट्यमंडळाच्या सहकार्याने ''दैवयोग'' हा संयुक्त दशावतारी नाट्यप्रयोग रंगणार आहे. या कार्यक्रमांचा ग्रामस्थांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंडळाच्या वतीने अध्यक्ष व सहकाऱ्यांनी केले आहे.
