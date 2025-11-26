संगमेश्वर-शिववैभव संस्थेचे काम उत्कृष्ट
शिववैभव संस्थेचे काम उत्कृष्ट
राजेंद्र सुर्वे; आंबेडखुर्दत कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २६ ः कोकणातील सहकार क्षेत्रात काम करणे म्हणजे सोपे नाही. संगमेश्वर तालुक्यातील कुचांबे येथील शिववैभव संस्थेने उत्कृष्ट गुंतवणुकीचे काम करून दाखवले आहे. स्वतःच्या जागेत संस्था उभारलेली आहे. पतसंस्थेने शंभर कोटीचा टप्पा गाठला असून, यापुढे हजार कोटींचा टप्पा ही संस्था नक्की पार करेल यात शंका नाही, असे गौरवोद्गार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक संचालक राजेंद्र सुर्वे यांनी काढले.
संगमेश्वर तालुक्यातील आंबेडखुर्द येथील कुणबी भवनात शिववैभव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी संस्थेत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी संस्थेचे सरचिटणीस संतोष थेराडे म्हणाले, सहकार क्षेत्राची विशेष माहिती नसतानाही कुचांबेसारख्या ग्रामीण भागात फक्त २२ हजार रुपये भांडवलावर पतसंस्था उभारण्याचे धाडस आम्ही केले. २००७ मध्ये स्टार मिळाल्यानंतर आमची वाटचाल थांबली नाही. कोरोनासारख्या महामारीत ठेवी वाढवण्यास वेग आला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ठेवींचा १०० कोटीचा टप्पा पार केला आहे. येणाऱ्या ३१ मार्चपर्यंत सव्वाशे कोटींचे लक्ष गाठू. सुजाण खातेदारांच्या विश्वासावर ही प्रगती शक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रगत तंत्र अवलंबून ग्रामीण भागात सक्षमपणे ही संस्था सेवा देत आहे. खातेदारांनी दाखवलेल्या प्रेमाला तडा जाऊ देणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाला पतसंस्था चेअरमन प्रकाश खेराडे, सुरेश भायजे, सुशील भायजे, दत्ताराम लाखण, अनंत उजगावकर, अरविंद जाधव, प्रभाकर धनावडे, डॉ. पाटील, शांताराम कुंभार, दत्ताराम ओकटे, अनंत पंडित, बापू शेट्ये आदी उपस्थित होते.
