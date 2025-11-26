‘टीईटी’ सक्तीला विरोध; शिक्षकांना न्याय द्यावा
‘टीईटी’सक्तीला विरोध;
शिक्षकांना न्याय द्यावा
गवस ः अन्यथा आंदोलन अटळ
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २६ ः शिक्षकांना ‘टीईटी’ सक्ती व इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत ५ डिसेंबरला राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन व महामोर्चा काढण्याचे नियोजन शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने केले आहे. आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा सिंधुदुर्ग सर्व ताकदीनिशी उतरणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस यांनी सांगितले.
समन्वय समितीने याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. प्राथमिक शिक्षकांना टी.ई.टी. अनिवार्य करण्याऐवजी राज्याने शिक्षकांच्या संरक्षणार्थ भूमिका घेऊन न्याय द्यावा, आर.टी.ई. कायद्यामध्ये टी.ई.टी.बाबत सुधारणा करण्यासह एन.सी.टी.ई.च्या अधिसूचनेत दुरुस्ती होण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा. टी.ई.टी. अनिवार्यतेच्या नावाखाली थांबविलेली पदोन्नती त्वरित सुरू करावी. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. संचमान्यता व कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण रद्द करावे व खेड्यापाड्यातील बालकांची शिक्षणाची होणारी हेळसांड थांबवावी. शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावरच शिक्षक नियुक्ती करावी. सर्व पदवीधर विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी. राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तत्काळ सुरू करावी. आश्रमशाळेतील कंत्राटी पदभरती रद्द करावी. शिक्षकांच्या सेवाविषयक समस्यांवरती तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर त्रैमासिक सभा घ्यावी आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत, असे जिल्हाध्यक्ष गवस व जिल्हा सरचिटणीस तुषार आरोसकर यांनी सांगितले.
