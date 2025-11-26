कुडाळच्या राणे रुग्णालयात ‘अँजिओप्लास्टी’ यशस्वी
06785
कुडाळच्या राणे रुग्णालयात
‘अँजिओप्लास्टी’ यशस्वी
कुडाळ, ता. २६ ः येथील राणे हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये एका रुग्णावर गुंतागुंतीची अँजिओप्लास्टी यशस्वीपणे करण्यात आली. डॉ. निखिल सोनटक्के, डॉ. जी. टी. राणे आणि त्यांच्या टीमने ही शस्त्रक्रिया केली.
अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आतापर्यंत मुंबई, कोल्हापूर, पुणेसारख्या मोठ्या शहरात होत होत्या. सिंधुदुर्गातील अशाप्रकारे झालेली ही पहिलीच अँजिओप्लास्टी असल्याची माहिती राणे हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटरचे संचालक ए. टी. राणे आणि चेअरमन डॉ. जी. टी. राणे यांनी दिली.
डॉ. जी. टी. राणे म्हणाले, ‘‘संबंधित रुग्णाला हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाच्या डाव्या धमणीच्या आत ब्लॉकेजमुळे त्रास होत होता. ही धमणी हृदयाला सुमारे ७० टक्के रक्त पुरवठा करते. ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया डॉ. निखिल सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात झाली. त्यांनी ट्रान्सलुमिना कंपनीची अत्याधुनिक अॅसिस्ट एचडीआय आयव्हीयूएस प्रणाली वापरून रुग्णाच्या हृदयातील गुंतागुंतीचा अडथळा यशस्वीरीत्या दूर केला. यासाठी आधुनिक यंत्रणांचा वापर करण्यात आला. ट्रान्सलुमिना कंपनीचे आयव्हीयूएस तंत्रज्ञ अझहर शहीद यांचे योगदान महत्त्वाचे होते, जे संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित होते. हे उल्लेखनीय यश मिळवल्याबद्दल डॉ. सोनटक्के आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमवर मोठा अभिमान आहे. हा रुग्णालयासाठी मोठ्या यशाचा क्षण आहे.’’
