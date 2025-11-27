-श्रमसंस्कार शिबिरातून गावखेडी समजून घेण्याची संधी
शिबिरातून गावखेडी समजून
घेण्याची संधी ः डॉ. माधव बापट
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ : विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी औपचारिक शिक्षणासोबतच चार भिंतींच्या बाहेरील समाजशिक्षण आवश्यक असते. राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्यावतीने आयोजित केला जाणाऱ्या श्रमसंस्कार शिबिरातून गावखेडी, तेथील समाजकारण, अर्थकारण समजून घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळते, असे प्रतिपादन डीबीजे कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. माधव बापट यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या चिंचघरी (गणेशवाडी) येथे होणाऱ्या ग्रामीण पुनर्रचना निवासी शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सेवा योजना हे वरदान आहे. या उपक्रमांमध्ये स्वतःहून स्वयंस्फूर्तीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्राचार्य डॉ. बापट यांनी केले. राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम अधिकारी प्रा. अविनाश पालशेतकर यांनी शिबिराच्या आयोजनाचा हेतू स्पष्ट करत शिबिरादरम्यान राबवली जाणारी विविध व्याख्याने व उपक्रमांची माहिती दिली. ग्रामपंचायत सदस्य डॉ. राकेश चाळके यांनी राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे दरवर्षी आयोजित केली जाणारी शिबिरे जबाबदार नागरिक घडवत मोठ्या प्रमाणात सामाजिक योगदान देत असल्याचे सांगितले.
