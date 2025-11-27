संविधानाचे रक्षण ही सर्वांची जबाबदारी
swt2711.jpg
06977
सावंतवाडी ः बौध्द महासभेत अॅड. मनीष जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी मीनाक्षी तेंडुलकर उपस्थित होत्या.
संविधानाचे रक्षण ही सर्वांची जबाबदारी
अॅड. मनीष जाधवः सावंतवाडीत बौध्द महासभेतर्फे संविधान दिन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २७ः देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर राज्यकारभारासाठी एक लिखित घटना देशाला अभिप्रेत होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अविरत कष्ट ही घटना पूर्ण केली. भारत देशात अनेक जाती, धर्म, पंथ असूनही सर्वांना समता, बंधुता आणि एकता यामध्ये संविधानाने गुंफण्यात आले आले आहे. संविधान हाच प्रत्येक भारतीयासाठी अनमोल ग्रंथ असल्याने संविधानाचे रक्षण करणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन अॅड. मनीष जाधव यांनी येथे केले.
भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज मंदिर सभागृहात आज संविधान दिन साजरा करण्यात आला. त्यावेळी ॲड. जाधव प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महिला विभागाच्या अध्यक्षा मीनाक्षी तेंडुलकर होत्या. अॅड. जाधव यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेबांच्या अर्धपुतळ्याला पुष्पहार घालून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. प्रतिभा जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. त्यानंतर बुद्ध वंदना, त्रिशरण झाल्यानंतर प्रास्ताविकेचे सामुदायिक वाचन करण्यात आले.
अॅड. जाधव म्हणाले, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिताना जगातील कोणकोणत्या देशांचा अभ्यास केला, भारतातील विविध धर्म, संस्कृती, परंपरा यांचा अभ्यास करून कशा पद्धतीने सर्वांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे भारतीय संविधान हे जगातील सर्वश्रेष्ठ संविधान ठरले आहे. हा दिवस औपचारिकरित्या साजरा न करता संविधानाचा प्रत्येकाने अभ्यास करून ते प्रत्यक्षात आचरणात आणणे आवश्यक आहे. संविधान दिनानिमित्त आपण सर्वांनी संविधानाच्या मूल्यांना, लोकशाहीला आणि कायद्याच्या राज्याला बळकटी देण्याची प्रतिज्ञा करूया."
अध्यक्ष तेंडुलकर यांनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून आपणाला दिलेली मूल्य प्रत्येकाने अंगीकार करून देशातील सर्व धर्मियांनी संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे आवाहन केले. माजी मुख्याध्यापक विलास कासकर, सुनील जाधव, मीनल जाधव यांनीही शुभेच्छा दिल्या. चंद्रशेखर जाधव सूत्रसंचालन यांनी केले. गौतमी कांबळी यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.