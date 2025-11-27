जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत अथर्व तेंडुलकर प्रथम
लांजा ः विजयी स्पर्धकांचा गौरव करताना आनंदा कांबळे. सोबत डावीकडून डॉ. रोहिनील जाधव, सुधाकर कांबळे, विश्वजित कांबळे, इम्तियाज सिद्दिकी, प्रदीप पवार, मधुरा कांबळे, किशोर कांबळे आदी.
वक्तृत्व स्पर्धेत अथर्व तेंडुलकर प्रथम
संविधान दिनानिमित्त आयोजन; सानिका यादव द्वितीय
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २७ ः लांजा तालुका जयंती महोत्सवाच्यावतीने २६ नोव्हेंबर संविधान दिनानिमित्त आयोजित जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत अथर्व तेंडुलकर याने प्रथम तर सानिका यादव हिने द्वितीय क्रमांक पटकावला तसेच तृतीय क्रमांक सोनाली कदम हिला मिळाला.
संविधान दिनानिमित्ताने व सामाजिक कार्यकर्ते दिवंगत राजेंद्र आयरे यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ काल (ता. २६) आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरीय स्पर्धा या शहरातील कुलकर्णी-काळे छात्रालय येथे पार पडल्या. या स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी आनंदा कांबळे (माजळकर), सुधाकर कांबळे, लांजा तालुका जयंती महोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष डॉ. रोहिनील जाधव, विश्वजित कांबळे, उज्वल पवार, प्रदीप पवार, किशोर कांबळे, प्राजक्ता जावडेकर, मधुरा कांबळे, अनिल कासारे उपस्थित होते. स्पर्धेचे परीक्षण इम्तियाज सिद्दिकी यांनी केले. स्पर्धेत जिल्ह्यातील एकूण १३ स्पर्धकांची निवड केली होती. त्यामध्ये उत्तेजनार्थ सेजल तांबे, विदुला रामकृष्ण कुलकर्णी, मुजीबा लांबे यांनी पटकावला. विजयी स्पर्धकांना अनुक्रमे सन्मानचिन्ह, प्रशस्तिपत्र व रोख रक्कम देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.