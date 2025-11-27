-युतीकडून नेत्यांच्या जोर बैठका, आघाडी घरोघरी
खेड पालिकेतील प्रचार शिगेला ; स्थानिक पातळीवर विरोधकांची वज्रमुठ, उत्सुकता शिगेला
खेड, ता. २७ : नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. युतीकडून जोरदार प्रचार सुरू असून, कॉर्नर सभा आणि शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मतदार संघात गाठीभेटींवर मोठा भर आहे तर महाविकास आघाडीकडून मात्र थेट घरोघरी प्रचारावर भर देण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीसह मनसे, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून स्थानिक पातळीवर वज्रमूठ बांधलेली असल्यामुळे खेडमध्ये युतीसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे.
महायुतीतील राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व रिपाइं आठवले गट हे महायुतीतून बाहेर पडले आहेत तर महाविकास आघाडीला राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाने खुला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे थोड्या मतांचे ध्रुवीकरण निश्चित मानले जात आहे. सध्याच्या राजकीय घडामोडींमुळे शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपची युती ही खेडमध्ये अधिक भक्कम झालेली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी या निवडणुकीत त्यांच्यासमोर कितपत टिकाव धरते यावरच तर्कवितर्क लावला जात आहे.
पालिकेतील राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस बदलत आहे. युतीमध्ये एकवाक्यता आल्यामुळे शिंदे शिवसेनेकडून पालकमंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह भाजपकडून निरंजन डावखरे, वैभव खेडेकर हे विविध ठिकाणच्या प्रभागांमध्ये जाऊन प्रचार करत आहेत. शहरात गेल्या काही वर्षात झालेल्या विकासकामांची उजळणी मतदारांसमोर मांडताना हे लोकप्रतिनिधी दिसून येत आहेत. भविष्यात विकासाच्या काय संकल्पना आहेत, हे विषद करण्यासाठी कॉर्नर सभांवर अधिक भर दिला जात आहे. त्यामुळे महायुतीकडून राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे; परंतु शहरात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपची ताकद असल्याने महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाला व रिपाइं आठवले गटाला डावलण्यात आल्यामुळे (पवार गट) व रिपाइं आठवले गट यांच्यामध्ये थोडीशी नाराजी आहे. पवार गट हा महायुतीतून बाहेर पडला आहे; परंतु महाविकास आघाडीत शिवसेना ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व अजित पवार गट अशा साऱ्याच पक्षांनी युतीविरोधात एकत्र येत वज्रमूठ बांधलेली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना महाविकास आघाडीने विरोधक म्हणून युतीसमोर आव्हान तयार केले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासह १० प्रभागातील २० सदस्यांच्या अधिकाधिक जागा कोण पटकावतो? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार का?
शिवसेनेकडून (शिंदे गट) माजी नगरसेवकांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे त्या त्या प्रभागात त्यांचा अधिक बोलबाला आहे तर महाविकास आघाडीत बहुसंख्य चेहरे हे नवीन आहेत. त्यामुळे मतदार नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार की, जुन्याच चेहऱ्यांना पुन्हा पालिकेत पाठवणार याबाबत उत्सुकता लागलेली आहे.
