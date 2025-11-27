लोटिस्माला घरडाकडून कपाटे, संगणक भेट
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीतील घरडा कंपनीतर्फे येथील लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराला पुस्तके ठेवण्यासाठी दहा कपाटे आणि एक संगणक भेट देण्यात आला आहे.
लोटिस्मातील ग्रंथसंख्या आता एक लाखाच्या घरात पोहोचली आहे. दिवसेंदिवस वाढती पुस्तके ठेवण्यासाठी वाचनालयाला कपाटे कमी पडत आहेत. या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. यतीन जाधव यांनी घरडा केमिकल्सचे उपाध्यक्ष रामकृष्ण कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधून कपाटे देण्याची विनंती केली होती. कुलकर्णी यांनी कंपनीच्या सीएसआर फंडातून दहा कपाटे व एक संगणक देण्यास मान्यता दिली. रामकृष्ण कुलकर्णी, जनसंपर्क अधिकारी बापूराव पवार यांच्या हस्ते नुकतीच कपाटे व संगणक स्वीकारण्यात आला. घरडा कंपनीने लोटिस्माला नेहमीच सहकार्य केले आहे. लोटिस्माचे अध्यक्ष डॉ. जाधव व कार्याध्यक्ष अरुण इंगवले यांच्या हस्ते रामकृष्ण कुलकर्णी व बापूराव पवार यांचा सत्कारही करण्यात आला. या वेळी सहकार्यवाह विनायक ओक यांनी कंपनी व्यवस्थापनाचे आभार मानले.