स्पर्धा परीक्षांसाठी हवा ‘स्मार्ट प्लान’
जिल्हाधिकारी धोडमिसेः सिंधुदुर्गनगरीत संविधान दिनानिमित्त मार्गदर्शन शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २७ ः आपले ध्येय निश्चित करा. परीक्षेचे स्वरुप समजून अभ्यासक्रमाचे नियोजन करा. सोशल मीडियावरील माहितीच्या भडिमारापासून दूर राहून ‘स्मार्ट प्लान’ बनवा. स्वत:चा ताण सहन करता आला तर तुम्हाला कामाचा ताण सहन करता येईल. आपल्या आजूबाजूला सकारात्मक लोकांशी संपर्क ठेवा, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबिरात केले.
संविधान दिनाच्या औचित्याने जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातर्फे जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह येथे स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या मुलांसाठी मार्गदर्शन शिबिर पार पडले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, प्रमुख वक्त्या अप्पर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले.
मान्यवरांचे स्वागत जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त भैय्याजी येरमे यांनी संविधानाची पुस्तके देऊन केले. यावेळी उपस्थित सर्वांनी संविधान उद्देशिका व संविधान प्रतिज्ञा याचे वाचन केले.
सीईओ खेबुडकर यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. मुलांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना येणाऱ्या समस्या जाणून घेऊन लवकरच जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्याची ग्वाही दिली. जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनीही सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन दिले. प्रमुख वक्त्या नयोमी साटम यांनी, ध्येय निश्चित केल्याशिवाय आपण ते साध्य करू शकत नाही, असे सांगितले. मार्गदर्शन अधिकारी सूरज देबाजे यांनी स्पर्धा परीक्षांना कसे सामोरे जावे, याबाबत मार्गदर्शन केले. कौशल्य विकास अधिकारी अमिन तडवी यांनी आभार मानले.
