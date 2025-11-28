कर्णेश्वर कला संगीत महोत्सव १२ पासून
‘कर्णेश्वर महोत्सव’ १२ डिसेंबरपासून
कसबा येथे आयोजन ; देवस्थानासह कलांगणचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ ः रामक्षेत्रातील ऐतिहासिक प्राचीन वारसा असलेल्या समृद्ध भारतीय स्थापत्य वैभव अशा संगमेश्वर तालुक्यातील कसबा येथील श्रीकर्णेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात १२, १३ आणि १४ डिसेंबरला ‘श्री कर्णेश्वर कला संगीत महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला आहे. पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालय आणि श्री कर्णेश्वर देवस्थान व कलांगण संगमेश्वरच्या संयुक्त विद्यमाने हा महोत्सव होणार आहे.
कर्णेश्वर मंदिरात तीन दिवस कार्यक्रम होणार आहेत. १२ डिसेंबरला नृत्यशैलीचे एकत्रित सादरीकरण होणार आहे. श्रुती आठल्ये कथ्थक व प्रणाली तोडणकर-धुळप भरतनाट्यम सादर करतील. १३ रोजी मृंगनाद-पखवाज एकल वादन प्रथमेश तारळकर व त्यांचे सहकारी सादर करतील. त्यांना संवादिनी साथ मंदिरा दीक्षित करतील. गायन विशारद गुरव, पखवाजसाथ रोहित धुरी आणि अमित कामतेकर देणार आहेत. १४ रोजी अभेद शौनक अभिषेकी हे स्वराभिषेक सादर करणार असून, त्यांना तबलासाथ प्रशांत पांडव, संवादिनीसाथ वरद सोहनी, पखवाजसाथ प्रथमेश तारळकर देतील. हे सर्व कार्यक्रम दररोज रात्री नऊ वाजता श्री कर्णेश्वर मंदिरात होणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी उदयराज सावंत सहकार्य करणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी विनामूल्य प्रवेश ठेवण्यात आला आहे. जास्तीत जास्त संगीत व नृत्यरसिकांनी याचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन श्री कर्णेश्वर देवस्थान व कलांगण यांनी केले आहे.
