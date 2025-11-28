वैभववाडीत पाच महिलांसह ६२ जणांचे उत्स्फूर्त रक्तदान
वैभववाडीत पाच महिलांसह
६२ जणांचे उत्स्फूर्त रक्तदान
वैभववाडी, ता. २८ ः वैभववाडी तालुका पत्रकार समिती व सिंधू रक्त मित्र प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शिबिरात तब्बल ६२ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. विशेष म्हणजे, पाच महिला रक्तदात्यांनी सहभाग नोंदवत नवीन आदर्श निर्माण केला. येथील ग्रामीण रुग्णालयात शिबिर झाले.
२६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक सैनिक, पोलिस व निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. या हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी हे शिबिर घेतले. शिबिराचे उद्घाटन नायब तहसीलदार दिलीप पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एस. एस. बेंगाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. भाजप तालुकाध्यक्ष सुधीर नकाशे, पत्रकार समिती अध्यक्ष प्रकाश काळे, जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर जैतापकर, उद्योजक विजय तावडे, मोहन पडवळ, मारुती कांबळे, प्रा. सुरेश पाटील, उज्वल नारकर, महेश रावराणे, नरेंद्र कोलते, सिंधू रक्तमित्रचे अध्यक्ष राजेंद्र पडवळ, रक्तपेढीचे डॉ. निरंजन भिडे, मनीष यादव, चेतन सावंत, गौरवी पवार उपस्थित होते.
सरकारी कर्मचारी, सामाजिक संस्थांच्या सदस्यांनी शिबिर यशस्वी करण्यात मोलाची साथ दिली. जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग रक्तकेंद्र, एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज आणि लाइफटाईम हॉस्पिटल रक्त केंद्रातर्फे रक्त संकलन केले. पणन महासंघाचे संचालक प्रमोद रावराणे, भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे, शारदा कांबळे, नासीर काझी, भालचंद्र साठे, मंगेश लोके यांनी रक्तदात्यांचे कौतुक केले.
