वॉकेथॉनमुळे व्यायामाबाबत झाली जनजागृती

रत्नागिरी : लायन्स क्लबतर्फे भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावर आयोजित वॉकेथॉन स्पर्धेतील विजेत्यांसमवेत क्लबचे अध्यक्ष, पदाधिकारी.
लायन्स क्लबची आरोग्यजागृती वॉकेथॉन
मधुमेह टाळण्यासाठी आयोजन ; १२५ स्पर्धकांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ : लायन्स क्लब ऑफ रत्नागिरीतर्फे आज सकाळी भाट्ये किनाऱ्यावर चालण्याची स्पर्धा वॉकेथॉन आयोजित केली. या स्पर्धेतून रत्नागिरीकरांमध्ये जलद चालण्याच्या व्यायामाबाबतची जनजागृती करण्यात आली. वाढत्या मधुमेह आजाराबाबत लोकांमध्ये जागृती केली तसेच आजार टाळण्यासाठी व्यायाम, जलद चालणे, सायकलिंग याबाबत प्रबोधन करण्यात आले.
या स्पर्धेकरिता समर्थ इन्व्हेस्टमेंट्सचे सहकार्य लाभले. कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी ६.३० वाजता वॉर्मअप् सत्राने झाली. स्पर्धेमध्ये जवळपास १२५ स्पर्धकांनी भाग घेतला. प्रत्येक वयोगटातील पहिल्या तीन विजयी स्पर्धकांना चषक, प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. सर्व सहभागींना प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा उत्साह वाढवण्यात आला. या स्पर्धेसाठी कोकण कोस्टल मॅरेथॉनचे प्रमुख प्रसाद देवस्थळी यांच्यासमवेत अभिजित पड्याळ, प्रथमेश प्रभुदेसाई व रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबच्या सदस्यांनी सहकार्य केले. लायन्स चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष बेडेकर, क्लबचे अध्यक्ष संजय पटवर्धन, सचिव शरद नागवेकर, खजिनदार मनोज सावंत, अभिजित सरदेसाई, प्रिया थिटे, अनिरुद्ध थिटे, लायन्स स्पोर्ट कमिटी अध्यक्ष सचिन पानवलकर, माजी सरपंच भाटकर आणि लायन्सचे सदस्य बहुसंख्येने उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल असा
पुरुष गट- ४० वर्षांवरील गट- प्रथम- सागर लोखंडे, द्वितीय योगेश कदम, तृतीय जयेश शिवलकर, ५० वर्षांवरील गट- प्रथम- नीतेश शिरसाट, द्वितीय दिलीप ओसवाल, तृतीय सुरेश दाते, ६० वर्षांवरील गट- प्रथम- प्रमोद निरोखेकर, द्वितीय- गजानन भातडे, तृतीय अशोकचंद्र शेरे. महिला गट- ४० वर्षांवरील- प्रथम - केतकी लेले, द्वितीय निशिगंधा नवरे, तृतीय वैदेही कदम.
भाट्ये समुद्रकिनाऱ्याच्या प्रसन्न वातावरणात पार पडलेल्या या स्पर्धेत सर्वच सहभागी उत्साही व ऊर्जासंपन्न दिसून येत होते. ‘निरोगी जीवनशैली आणि नियमित चालण्याचा संदेश’ हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट सफल झाले. स्पर्धा सुरक्षित व शिस्तबद्ध पद्धतीने झाली.
- संजय पटवर्धन, अध्यक्ष.
