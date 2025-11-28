-माशांची आवक घटली, मच्छिमारांची चिंता वाढली
मत्स्योत्पादन घसरले; मच्छीमार संकटात
वातावरणातील बदलाचा परिणाम; सुरमई-बांगडाची आवक कमी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ ः थंडीचा मोसम सुरू झाला असून, खवय्यांच्या जिभेचे चोचले वाढले असले तरीही रत्नागिरीच्या मच्छीबाजारात मात्र निराशाजनक चित्र आहे. नवीन हंगाम सुरू होऊन चार महिने लोटले तरी बदलत्या हवामानामुळे आणि इतर अनेक कारणांमुळे माशांची आवक मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. त्याचा फटका मच्छीमारांना बसला आहे.
पूर्वी किनारपट्टीवरील भागात सुरमई, मोडोसासारख्या माशांची मुबलक उपलब्धता असायची; मात्र आता या प्रजाती अत्यंत दुर्मिळ झाल्या आहेत. मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार, बांगड्यांची संख्याही पूर्वीपेक्षा कमी झाली आहे. मत्स्योत्पादन घटण्यामागे अनेक प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टीवरील वाढलेले चक्रीवादळ आणि अनियमित हवामानाचा परिणाम यांचा समावेश आहे. याशिवाय परराज्यातील मासेमारी बोटींची राज्याच्या सागरी हद्दीत होणारी घुसखोरी. रासायनिक उद्योगांमुळे कोकण किनारपट्टीवर वाढलेले जलप्रदूषण. अनियंत्रित मासेमारी आणि माशांच्या प्रजननकाळात होणारी मासेमारी ही कारणे पुढे आली आहेत. खोल समुद्रात मासेमारी करूनही अपेक्षित मासे जाळ्यात सापडत नसल्याने मच्छीमारांना मासेमारीसाठी होणारा डिझेल आणि मनुष्यबळाचा खर्चही काढणे कठीण झाले आहे. सध्या रत्नागिरीच्या बाजारात बांगडा, सुरमई, कोळंबी, पापलेट आणि खेकडा यांची आवक होत आहे; पण त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आवक झालेले मासे आकाराने लहान असल्याने ग्राहकांकडून त्याला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळत नाही.
चौकट
मच्छीविक्रेत्यांना फटका
सध्या मार्गशीर्ष महिना सुरू झाल्यामुळे या महिन्यात मच्छीला मागणी कमी होणार आहे. त्यामुळे कमी माल येऊनही अपेक्षित उठाव होत नसल्याने मच्छीविक्रेत्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
