सत्ताच नव्हे; २१-० करू

सावंतवाडी ः येथे युवा नेते विशाल परब यांच्या उपस्थितीत माजी उपनगराध्यक्ष महेश सुकी, माजी नगरसेविका शुभांगी सुकी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
परब ः सावंतवाडीचा विकास हेच व्हिजन
सावंतवाडी, ता. २८ ः शहराचा विकास करण्याचे व्हिजन आणि भाजपचे बळ आमच्याकडे असल्याने येथील पालिका निवडणुकीत भाजपला निश्चित यश मिळेल, असा विश्वास युवा नेते विशाल परब यांनी व्यक्त केला. नुसती सत्ता मिळविणे हा उद्देश नसून, २१-० असा विजय मिळवणे हेच आमचे ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
येथील माजी उपनगराध्यक्ष महेश सुकी, माजी नगरसेविका शुभांगी सुकी यांनी श्री. परब आणि सौ. वेदिका परब यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. युवराज लखमराजे भोसले, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
परब म्हणाले, ‘आमची कोणाशी स्पर्धा नाही. आम्ही उत्तम सावंतवाडी कशी उभी करू यासाठी तयारी केली आहे. सर्व कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने काम करत भाजपला प्रचंड मतांनी विजय मिळवून द्यावा. नगराध्यक्ष व नगरसेवक निवडून आल्यावर कोणत्याही प्रकारे भ्रष्टाचार होणार नाही. सर्व निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जनतेत राहूनच काम करतील. एक शहरातील अस्तित्वात असलेल्या समस्या तीन डिसेंबरनंतर प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे काम ते करतील. आम्ही कोणावरही टीका करणार नाही. केवळ विकासाच्या मुद्यावर बोलू आणि विकासाच्या आधारावर काम करू.’ यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष सुकी, माजी नगरसेविका सौ. सुकी यांसह ठाकरे शिवसेनेच्या सायली शिंदे, प्राजक्ता बांदेकर, इम्रान शेख, जावेद शेख, सुजाता शिंदे, नेहा तावडे, पूजा मिशाळ आदींसह प्रभाग तीनमधील शेकडो जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
सावंतवाडीला प्रगतिपथावर नेणार
सौ. कोरगावकर ः जबाबदारी समजून रिंगणात
सावंतवाडी, ता. २८ ः येथील पालिकेच्या निवडणुकीकडे निवडणूक म्हणून न पाहता माझी जबाबदारी म्हणून पाहते. शहराचा सर्वांगीण विकास कसा करता येईल? हे विचार मनात आहेत आणि पालिका प्रशासनाचा असलेला अभ्यास आणि अनुभव माझ्या गाठीशी असल्याने शहराला विकासाच्या बाबतीत नक्कीच प्रगतिपथावर नेणार आहे, असे प्रतिपादन नगराध्यक्षपदाच्या अपक्ष उमेदवार सौ. अन्नपूर्णा कोरगावकर यांनी आज येथे केले.
सौ. कोरगावकर यांनी आज आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. ऐश्वर्या कोरगावकर-शेठ, अखिलेश कोरगावकर उपस्थित होते. त्या म्हणाल्या, इथल्या महिला, युवक, ज्येष्ठांना न्याय देण्यासाठी बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी लढत आहे. प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी, भूमिगत वीज वाहिन्या, महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरले आहे. जनतेने स्वतःची किंमत ओळखावी आणि मतदान हे दान स्वरूपातच योग्य व्यक्तीला द्यावे. आज ‘एआय’चा जमाना आहे, कोणीही अफवा पसरू शकतो. अशा अफवांना जनतेने बळू पडू नये. मी भाजपबरोबर हातमिळवणी केलेली नाही. माझे शहर, माझी जबाबदारी समजून मी निवडणूक लढत आहे.’
