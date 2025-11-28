किंजवडेत लोकसहभागातून वनराई बंधाऱ्याची उभारणी
किंजवडे : येथील ग्रामपंचायतीच्यावतीने लोकसहभागातून वनराई बंधारा बांधण्यात आला.
किंजवडे ग्रामपंचायतीतर्फे
वनराई बंधाऱ्याची उभारणी
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २८ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत तालुक्यातील किंजवडे ग्रामपंचायतीच्यावतीने लोकसहभागातून वनराई बंधारा बांधण्यात आला. किंजवडे गावातून वाहणाऱ्या अन्नपूर्णा नदीवर हा बंधारा बांधण्यात आला आहे. जलसंधारण व शेती विकासासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या उपक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून उपविभागीय कृषि अधिकारी कणकवली उमाकांत पाटील, येथील तालुका कृषि अधिकारी आरती पाटील, रामेश्वर येथील प्रादेशिक फळ संशोधन उपकेंद्राचे किटकशास्त्रज्ञ डॉ. अजय मुंज, पंचायत समिती कृषी अधिकारी दिगंबर खराडे यांच्यासह सरपंच संतोष किंजवडेकर, उपसरपंच विनय पाडावे, ग्रामपंचायत अधिकारी एच. बी. तेरसे, गुरुनाथ मिठबांवकर तसेच किंजवडे गावातील शाळांचे शिक्षक, सहाय्यक कृषी अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या वनराई बंधाऱ्यामुळे जलसाठा वाढ, भूजल पातळी उंचावणे, ओलित क्षेत्र वाढ आणि शेतीसाठी शाश्वत पाणीस्रोत उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे. संतोष किंजवडेकर यांनी आभार मानले.
