क्रीडा महोत्सवामुळे घडतात खेळाडू
संजय देसाई ः कासार्डे तांबळवाडी येथे उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २८ ः ‘लहान मुलांसाठी आयोजित केलेला क्रीडा महोत्सव हा भविष्यातील उत्तम खेळाडूंना घडवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. ‘आज मी जिंकणार,’ ही भावना प्रत्येक मुलामध्ये जागृत होत असून, विद्यार्थ्यांचे गुण ओळखून अशा स्पर्धांचे आयोजन करणारे जिल्हा परिषद शिक्षक कौतुकास पात्र आहेत,’ असे प्रतिपादन माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय देसाई यांनी केले.
कासार्डे केंद्रातील बाल कला, क्रीडा व ‘ज्ञानी मी होणार’ महोत्सवाचे उद्घाटन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कासार्डे तांबळवाडी येथे त्यांच्या हस्ते झाले. दीपप्रज्वलन, देवी शारदा व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
उद्घाटनप्रसंगी उद्योजक नामदेव बांदिवडेकर, माजी पंचायत समिती उपसभापती प्रकाश पारकर, कासार्डे सरपंच निशा नकाशे, उपसरपंच गणेश पाताडे, ओझरम सरपंच समृद्धी राणे, उपसरपंच प्रशांत राणे, महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष प्रकाश तिर्लोटकर, ग्रामपंचायत सदस्य श्रद्धा शेलार, सहदेव खाडये, प्रणय जोशी, आरोही जाधव, ओझरम ग्रामपंचायत सदस्य सुधाकर राणे, ग्रामपंचायत अधिकारी गजानन कोलते, केंद्रप्रमुख संजय पवार, पोलिस पाटील स्वाती पाताडे, पोलिस पाटील योगेश कदम, मूर्तिकार किशोर कुडतरकर, मुख्याध्यापक नीलेश ठाकूर, क्रीडाप्रमुख जगदीश गोसावी, सुवर्ण महोत्सव समिती अध्यक्ष विनायक पाताडे, उपाध्यक्ष सुनील साईम, प्रज्ञान शिर्के उपस्थित होते.
देसाई म्हणाले, ‘शाळेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त कासार्डे तांबळवाडी येथे केंद्रस्तरीय कला, क्रीडा व ‘ज्ञानी मी होणार’ महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. आयोजकांनी घेतलेली मेहनत भविष्यात अनेक खेळाडू घडवेल.’ माजी उपसभापती प्रकाश पारकर, ओझरम सरपंच समृद्धी राणे, कासार्डे सरपंच निशा नकाशे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. मान्यवरांच्या हस्ते क्रीडाज्योत प्रज्वलन करण्यात आली व दिवसभर विविध मैदानी स्पर्धा रंगतदार वातावरणात झाल्या. केंद्रप्रमुख संजय पवार यांनी प्रास्ताविक केले. झाकीर शेख यांनी सूत्रसंचालन केले.
