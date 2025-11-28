७६ प्रकरणात १३ लाखाचे मद्य जप्त
आचारसंहितेत १३ लाखांचे मद्य जप्त
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग; ६५ जणांवर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ ः जिल्ह्यातील चार नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ४ नोव्हेंबरपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेचा भंग होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विभागाकडून सतर्कता बाळगली जात आहे. या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आतापर्यंत अवैध ७६ प्रकरणांमध्ये ६५ आरोपींना अटक केली असून, १३ लाख ८ हजार २७० रुपये किमतीचे २ हजार ७१ लिटर देशी, विदेशी अवैध मद्य जप्त केले आहे.
नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. ३ रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणुका पारदर्शी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या संबंधित यंत्रणांकडून खबरदारी घेतली जात आहे. या कालावधीत अवैध दारू विक्री तसेच दारू निर्मिती आणि अवैध वाहतूक होऊ नये यासाठी येथील राज्य उत्पादन विभागाच्या अधीक्षक कीर्ती शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे जिल्ह्यातील निरीक्षक अवैध मद्यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. या काळात अवैध मद्याची वाहतूक जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्याबाहेर होऊ नये यासाठी डोळ्यात तेल घालून कर्तव्य करत आहेत. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून ४ ते २६ नोव्हेंबर या कालावधीत या विभागाने ७६ प्रकरणांवर कारवाई करून ६५ जणांना अटक केली आहे. तसेच कारवाईत १३ लाख ८ हजार २७० रुपये किमतीचे देशी-विदेशी २ हजार ७१ लिटर मद्य जप्त करण्यात आले आहे.
-----
दृष्टिक्षेपात
* कारवाई : ७६
* अटक : ६५
* कारवाईत जप्त केलेले मद्य : २,०७१ लिटर
* गावठी दारू : १०२.२८ लिटर
* अवैध मद्य : १,९३८ लिटर
