चिपळूणात महापरिनिर्वाणदिनी वक्तृत्व स्पर्धा
महापरिनिर्वाणदिनी वक्तृत्व स्पर्धा
बौद्धजन हितसंरक्षक समिती ; तीन गटात स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ ः चिपळूण तालुका बौद्धजन हितसंरक्षक समिती व संस्थेच्या शिक्षण समितीच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्ताने शहरातील विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक भवन येथे ६ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत तालुकास्तरीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
चिपळूण तालुक्यातील एक नामांकित वक्तृत्व स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिले जाते. या स्पर्धा तीन गटात होणार असून, प्राथमिक गट पाचवी ते सातवीसाठी वाचनप्रेमी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे बालपण हे विषय आहेत. त्यांना सादरीकरणासाठी पाच मिनिटे वेळ दिली जाईल तर माध्यमिक गट आठवी ते दहावीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा प्रेरणादायी शैक्षणिक प्रवास, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समाज परिवर्तनाचे कार्य हे विषय असून, वेळ सहा मिनिटे असणार आहे. तर महाविद्यालयीन गट अकरावी ते पदवी, पदविका, पदवीत्तर विद्यार्थ्यांसाठी भारताच्या उभारणीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महिला सबलीकरण, संविधान व लोकशाहीसमोरील आव्हाने असे विषय असून वेळ सात मिनिटे आहे. या स्पर्धेतील सर्व गटातील विजेत्यांना रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात येणार आहे.
एका शाळेतून दोन विद्यार्थी
एका शाळेतून तथा महाविद्यालयातून प्रत्येक गटामधून जास्तीत जास्त दोन विद्यार्थी सहभाग घेऊ शकतात. या स्पर्धकांनी सोबत शाळा- महाविद्यालयाचे ओळखपत्र आणणे आवश्यक आहे. स्पर्धेचे सर्वाधिकार संयोजकांकडे असतील. नावनोंदणीकरिता ३ डिसेंबरपर्यंत संदेश पवार, विलास सकपाळ, मनीष मोहिते यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संस्थेच्यावतीने शिक्षण समितीचे अध्यक्ष विलास सकपाळ व चिटणीस मनीष मोहिते यांनी केले आहे.
