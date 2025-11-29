रत्नागिरी- आयुष रायकरला लीला फडके बुद्धिबळ शिष्यवृत्ती
rat28p13.jpg-
07166
रत्नागिरी : बुद्धिबळपटू आयुष रायकर याला आदित्य फडके, श्रद्धा फडके यांच्या हस्ते शिष्यवृत्ती देण्यात आली.
-------------
आयुष रायकरला ‘फडके शिष्यवृत्ती’
जिल्हा बुद्धिबळ विकास कार्यक्रम ; २५ हजारांसह सन्मानचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ : रत्नागिरी जिल्हा बुद्धिबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणारी २०२५ ची शिष्यवृत्ती रत्नागिरीतील १२ वर्षीय बुद्धिबळपटू आयुष रायकर याला प्रदान करण्यात आली. पंचवीस हजार रुपये व सन्मानचिन्ह असे या शिष्यवृत्तीचे स्वरूप आहे. मूळचे चिपळूण येथील व सध्या ठाण्यात वास्तव्यास असलेले आदित्य फडके यांनी त्यांच्या आजीच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ही बुद्धिबळ शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे.
बुद्धिबळ स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी करणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुणवान बुद्धिबळपटूला प्रतिवर्षी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. आयुषने यावर्षी बुद्धिबळात सातत्याने चांगल्या कामगिरीची नोंद केली आहे. साताऱ्यात पार पडलेल्या विभागस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेत आयुषने १४ वर्षांखालील मुलांच्या स्पर्धेत सहा फेऱ्यांमध्ये पाच गुणांसह तृतीय क्रमांक प्राप्त केला. स्वतः बिगरमानांकित असलेल्या आयुषने स्पर्धेत एकूण पाच फिडे मानांकित खेळाडूंचा पराभव करत राज्यस्तरावर धडक मारली होती.
रत्नागिरी जिल्ह्यात बुद्धिबळाचा अधिक प्रसार व्हावा, या हेतूने जिल्हा बुद्धिबळ विकास कार्यक्रमांतगत असे विविध उपक्रम राबवण्यात येतात. रत्नागिरीतील मॅजिक स्क्वेअर चेस अॅकॅडमी येथे झालेल्या या शिष्यवृत्ती प्रदानप्रसंगी श्रद्धा फडके, विजय भिडे, गजानन भिडे, गौरी भिडे, मंगेश मोडक, बुद्धिबळपटू वरद पेठे, प्रशिक्षक चैतन्य भिडे आदी उपस्थित होते.
चौकट
फिडे नामांकित खेळाडूंवर विजय
शताब्दी गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून टिळक आळी गणेशोत्सव मंडळातर्फे आयोजित खुल्या रत्नागिरी जिल्हास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेतही आयुषने फिडे मानांकित अनेक खेळाडूंना पराभूत केले. तत्पूर्वी यावर्षीच्या १३ वर्षांखालील (कै.) अनिल कानविंदे स्मृती जिल्हा निवड बुद्धिबळ स्पर्धेत आयुषने विजेतेपद प्राप्त केले होते. (कै.) वासुदेव सावंत स्मृती क्लासिकल स्पर्धा, राजापूर येथील महाशिवरात्री चषक अशा स्पर्धांत त्याने चांगली कामगिरी करत खुल्या गटात पारितोषिके प्राप्त केली आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.