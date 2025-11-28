आरोग्याबाबत सतर्क राहणे गरजेचे
आरोग्याबाबत सतर्क राहणे
गरजेचे ः डॉ. परुळेकर
‘सिंधू केअर’तर्फे माहिती पुस्तिका
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २८ ः आरोग्याबाबतही प्रत्येकाने सतर्क राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन सिंधू केअर हॉस्पिटलचे डॉ. मकरंद परुळेकर यांनी केले. येथील सिंधू केअर हॉस्पिटल व पॅथो केअर सेंटरतर्फे नियमित आरोग्य चिकित्सेची विविध हेल्थकेअर पॅकेजेस तयार केली आहेत. या माहिती पत्रिका व पुस्तिका प्रकाशनप्रसंगी आज ते बोलत होते.
डॉ. मकरंद परूळेकर, क्रिडाई सिंधुदुर्ग अध्यक्ष गजानन कांदळगावकर, एमआयडीसी असोसिएशन, कुडाळ कार्यवाह अॅड. नकुल पार्सेकर, सिंधू केअर हॉस्पिटल व पॅथो केअर सेंटरचे पॅथॉलॉजी प्रमुख डॉ. संजय सावंत, रोटरी क्लब ऑफ कुडाळ अध्यक्ष राजीव पवार, लायन्स क्लब ऑफ कुडाळ अध्यक्ष आनंद कर्पे, सचिव सीए सागर तेली, शशिकांत चव्हाण, सचिन मदने, डॉ. गौरी परुळेकर, राजेंद्र केसरकर, संजय पिंगुळकर, राजन बोभाटे, प्रणय तेली, रुपेश तेली, ‘आर्यन मॅन’ प्रमोद भोगटे, डॉ. आनंद मुनघाटे, रुपेश तेली, अभिषेक माने, राजन मोर्ये उपस्थित होते.
श्री. कांदळगावकर म्हणाले, ‘जिल्ह्यात सिंधू केअर हॉस्पिटलच्या माध्यमातून कार्यान्वित झालेले अद्ययावत पॅथो केअर सेंटर निश्चितच जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचे आहे. याच ठिकाणी पॅथो केअर सेंटर असल्यामुळे रुग्णासाठी ती एक आरोग्यसेवा आहे.’
अॅड. पार्सेकर म्हणाले, ‘पूर्वी आजीचा बटवा असायचा. बदलत्या परिस्थितीनुसार जीवनशैली जशी बदलत गेली, तशा आरोग्यविषयक सुविधा वाढत गेल्या. डॉ. संजय सावंत यांनी सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असताना खऱ्या अर्थाने जिल्ह्यात रक्तदान चळवळ सर्वप्रथम सुरू केली आणि ती चळवळ त्यांनी एका सेवाभावी वृत्तीतून पुढे नेली, ही सेवा ते सिंधू केअर सेंटर करत असून निश्चितच कौतुकास्पद आहे.’
सावंत म्हणाले, ‘अनियमित जीवनशैलीमुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग यांसारख्या आजारांचा धोका वाढत आहे. याचा विचार करून नेहमी आरोग्य तपासण्यांची विविध पॅकेज तयार केली आहेत. त्याद्वारे एकाच वेळी शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांची चिकित्सा केली जाते. थोडक्यात याला ‘हेल्थ ऑडिट’ म्हणू शकतो. यामुळे आपल्याला आरोग्य उपचार तसेच आहारविषयी दिशा ठरवता येते.’ जिल्ह्यातील पहिले ‘आयर्न मॅन’ प्रमोद भोगटे यांचा सत्कार झाला. सचिन मदने यांनी सूत्रसंचालन केले.
