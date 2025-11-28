07179
संविधानामुळे हक्क; पण देशाचे सार्वभौमत्व जपा!
अॅड. श्रीशा कुलकर्णी ः तळवडे विद्यालयात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २८ ः ‘संविधानाने आपल्याला काही हक्क आणि अधिकार दिले आहेत. त्याचबरोबर काही कर्तव्येही सांगितलेली आहेत. संविधानाने आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. पण, आपल्या अभिव्यक्तीने आपला देश संकटात सापडणार नाही अथवा कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान होणार नाही, कोणाच्याही भावनांना ठेच पोचणार नाही, देशाच्या सार्वभौमत्वावर गदा येणार नाही, देशाच्या सुरक्षिततेला बाधा येणार नाही. या गोष्टींकडे लक्ष देणे हे आपल्या सर्वांचे आद्यकर्तव्य आहे,’ असे प्रतिपादन सावंतवाडी येथील श्री पंचम खेमराज विधी महाविद्यालयाच्या प्रा. अॅड. श्रीशा कुलकर्णी यांनी केले.
शिक्षण प्रसारक मंडळ, तळवडे संचलित तळवडे येथील जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात भारतीय संविधानाच्या ७६ व्या स्वीकृती दिनानिमित्त आयोजित ‘आपले संविधान-आपला अभिमान’ या विषयावर व्याख्यानात अॅड. कुलकर्णी बोलत होत्या. व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तथा मुख्याध्यापक प्रतापराव देसाई, पर्यवेक्षक दयानंद बांगर, ज्येष्ठ शिक्षक प्रसाद आडेलकर, किशोर नांदिवडेकर, शिक्षिका मीलन देसाई, पालक-शिक्षक संघाचे सदस्य प्रभाकर कुंभार उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते संविधान व प्रस्ताविकेचे पूजन झाले.
अॅड. कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाचा स्वतःचा एक सर्वोच्च कायदा असावा, यासाठी मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीत अनेक विचारवंत होते. त्यांनी काळाची गरज ओळखून कच्चा मसुदा तयार केला, अन्य देशांच्या राज्य घटनांचा अभ्यास केला आणि आपली राज्यघटना तयार केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हस्ताक्षरातील राज्यघटना वाचणे, ही एक पर्वणी आहे. त्यात अनेक चित्रे आहेत. माणसाने सतत काम करावे अन् स्वतःचा आणि देशाचा विकास करावा, यासाठीच राज्यघटना आहे. आपल्या राज्यघटनेत ३९५ मुद्दे, २२ भाग व ८ परिशिष्टे, सुमारे दोन लाख शब्द आहेत. आपले संविधान जगातील सगळ्यात मोठे संविधान आहे. त्यात मूलभूत हक्क, अधिकार आणि कर्तव्ये आहेत.’
मुख्याध्यापक देसाई म्हणाले, ‘आपल्या रोजच्या जगण्याशी आपल्या संविधानाचा संबंध असतो. सर्वांनीच संविधानाचा मान राखायला हवा. अशा व्याख्यानातून आपल्या मनावर चांगले संस्कार घडतात. विद्यार्थ्यांनी हे चांगले संस्कार आत्मसात करून देशाचे उज्ज्वल भविष्य घडवावे.’ नांदिवडेकर यांनी परिचय केला. श्री. आडेलकर यांनी सूत्रसंचालन केले. बांगर यांनी आभार मानले.
जनजागृती फेरी
व्याख्यानापूर्वी सकाळी जनजागृती फेरी काढली. या फेरीला जनता विद्यालयाच्या प्रांगणात प्रारंभ झाला. तळवडे गेट-बाजारपेठ मार्गे पुन्हा विद्यालयाच्या मैदानात येऊन फेरीचे विसर्जन केले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी ‘भारत आमची माऊली, संविधान त्याची सावली’ ‘कर्तव्य हक्काचे भान, मिळवून देते संविधान’ ‘संविधान एक परिभाषा है, मानवताकी आशा है’ अशा घोषणा देत परिसर दुमदुमून टाकला. मुख्याध्यापक प्रतापराव देसाई यांनी जागृती फेरीचे नेतृत्व केले.
