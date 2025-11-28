रिक्षाला पाच हजार, ध्वनीक्षेपकाचे अडीच हजार
फोटो
25O07249
रिक्षाला पाच हजार, ध्वनिक्षेपकाचे अडीच हजार
निवडणूक प्रचार ; मागणी वाढली, उमेदवारांकडून रिक्षा भाडेकरारावर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ ः पूर्वीची दवंडी देण्याची पद्धत जशी कालबाह्य झाली असून, ध्वनिक्षेपकाद्वारे आवाहन करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे; मात्र आता पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने रिक्षा व ध्वनिक्षेपकाची मागणी वाढल्याने त्यांचा दरही वाढला आहे. परिणामी, उमेदवारांच्या बजेटवर त्याचाही बोजा पडू लागला आहे.
सध्या चिपळूण पालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. राजकीय पक्षांचे चिन्ह असल्याने त्यांनीच प्रचाराला सुरुवात केली होती; मात्र अपक्ष उमेदवारांना बुधवारी चिन्ह मिळाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्यांच्या प्रचाराला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी रिक्षा व ध्वनिक्षेपकाद्वारे शहरात प्रचाराचे नियोजन केले जात आहे. गुरूवारी दिवसभर त्याची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यानंतर सायंकाळी उशिरा ध्वनिक्षेपकावरून आवाहन केले जात आहे. काही उमेदवारांनी दोन तर काहींनी चार रिक्षा भाड्याने घेतल्या आहेत. पूर्वी कार्यकर्तेच आपल्या उमेदवाराच्या प्रेमापोटी शहरात रिक्षा फिरवत असत; मात्र आता प्रचाराचा ट्रेंड बदलला असून, त्यामध्ये व्यावहारिकता अधिक वाढली आहे. पालिकेच्या मागील निवडणुकीत दिवसाला रिक्षाभाडे एक हजार रुपये व ध्वनिक्षेपकाचे भाडे पाचशे रुपये असायचे; मात्र आता दिवसाला रिक्षाभाडे पाच हजार तर ध्वनिक्षेपकाचे भाडे अडीच हजार रुपये घेतले जात आहे. त्यामुळे गेल्या सात वर्षात पाचपटीने दरवाढ झाल्याचा अनुभव उमेदवारांना येत आहे. साहजिकच त्याचा बोजा अपक्ष उमेदवारांना न पेलण्याइतका जड झाला आहे.
------
चौकट
प्रचाराच्या गाण्यासाठी अडीच हजार
याशिवाय प्रचारासाठी गाणी तयार करण्यासाठी देखील अडीच हजाराहून अधिक रक्कम मोजावी लागत आहेत. प्रसिद्धीपत्रक व जाहिरातीचा खर्चदेखील वाढल्याने एकूणच उमेदवारांचे बजेट आताच अडचणीत आले आहे.