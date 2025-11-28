उमेदवारांचे जाहीरनामे, वचननाम्यांची खैरात
चिपळुणात मतदारराजाची आळवणी ; मोठ्या घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ ः चिपळूण पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक रंगतदार अवस्थेत आहे. नगराध्यक्षपदासाठी सात तर नगरसेवकपदासाठी तब्बल ११० उमेदवार रिंगणात असल्याने कोण कोणाच्या विरोधात आणि कोण कोणाच्या बाजूने यावरून मतदारच संभ्रमात आहेत. प्रभागा-प्रभागात उमेदवार आपली प्रचारपत्रके वितरित करत असून, जोरदार प्रचार यंत्रणा राबवत आहेत. नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदासाठी रिंगणात असलेल्या उमेदवारांनी जाहीरनामे, वचननामा प्रसिद्ध केले आहे आणि मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
ही निवडणूक महायुती किंवा महाविकास आघाडी अशी लढवली जात नसल्याने विविध पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते गटातटात विभागले गेले आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी रिंगणात असलेल्या उमेदवारांकडून वचननाम्यांच्या माध्यमातून आश्वासनांची खैरात करण्यात आली तर काहींनी संकल्पनामाही प्रसिद्ध केला.
नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात असलेल्या एका उमेदवाराने विकासासाठीच राजकारण हे ब्रीदवाक्य घेऊन चिपळूणच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्पनामा मांडला आहे. यामध्ये खड्डेमुक्त चिपळूण, अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, आधुनिक स्ट्रीटलाईट, अद्ययावत प्रकाश योजना, नगरपालिकेची मुख्य इमारत व अन्य सार्वजनिक इमारतींवर सोलरसिस्टिम, लाल व निळी पूररेषा, नगरपालिकेच्या दवाखान्याचा विकास, भुयारी गटार योजना, शिवनदी नवीन पूल, २४ तास पाणी, महिलांसाठी क्रींडागण, इटीपी प्लान्ट, पालिकेचे उत्पन्न वाढवणे, आधुनिक भाजीमंडई, स्वच्छ व सुंदर शहर, विद्यार्थ्यांसाठी स्टडी सेंटर, शहरविकास हद्दवाढ करणे, भटक्या कुत्र्यांचे नियंत्रण, तळ्यांचे सुशोभीकरण, शहरासाठी लघूधरण प्रकल्प, शहरात खाऊगल्ली तसेच घरोघरी गॅस लाईनद्वारे पुरवठा असे अनेक संकल्प करण्यात आले आहेत.
दुसऱ्या एका उमेदवाराकडून माझे घर म्हणजेच चिपळूण हे ब्रीदवाक्य घेऊन प्रचार सुरू आहे. चिपळूणच्या भविष्यासाठी लोकाभिमुख व गुणवत्तापूर्ण विकास, गतीमान व पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन देत विकासात्मक मुद्दे टाळून केवळ भावनिक साद घातली आहे.
नगराध्यक्षपदाच्या एका अपक्ष उमेदवाराने पुढील पाच वर्षाचा वचननामाच सादर केला. स्वच्छ व सुंदर शहर, रस्त्यांचे रुंदीकरण करून दुतर्फा फुटपाथ व दूभाजक, पूरमुक्त चिपळूण, शहरात महत्त्वाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह बांधणे, खड्डेमुक्त व दर्जेदार रस्त्यांची हमी असलेले रस्ते, चिपळूण रेल्वेस्टेशन मुरादपूर रस्ता आराखड्यानुसार विकसित करणे, बगीचा व मैदाने विकसित करणे, हॉकर्स झोन निर्माण करणे आदी वचननाम्यांमध्ये या बाबींचा समावेश आहे.
