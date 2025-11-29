दरदिवशी ३०० लिटर मोफत पाणी, घरपट्टीत सवलत
देवरूख नगरपंचायत निवडणूक--लोगो
मोफत रोज ३०० लिटर पाणी पुरवठा
डॉ. कांगणे ः गावविकास समिती, आम आदमीचे व्हिजन
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. २९ ः देवरूख शहरातील जनतेला सोबत घेऊन देवरूखच्या विकासाचे व्हिजन गावविकास समिती व आम आदमी पार्टी युतीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार दिक्षा रवींद्र खंडागळे यांनी मांडले आहे. शहरातील नागरिकांना प्रत्येक कुटुंबामागे दरदिवशी ३०० लिटर मोफत पाणीपुरवठा केला जाईल व त्यावरील पाणीपुरवठा हा स्मार्ट मीटर लावून केला जाईल. सर्व नागरिकांना घरपट्टीमध्ये सवलत देऊन पहिल्या एक महिन्यात घरपट्टी भरणाऱ्यांना घरपट्टीत १५ टक्के सवलत दिली जाईल, अशी आश्वासने गावविकास समिती आणि आम आदमी पार्टीद्वारे मतदारांना दिले जात आहे.
देवरूखमधील नवीन घर बांधण्याबाबतचे धोरण गावविकास समिती आणि आम आदमी पार्टीचा नगराध्यक्ष झाल्यास तातडीने ठरवले जाईल, असे डॉ. मंगेश कांगणे यांनी सांगितले. या वेळी गावविकास समितीचे अध्यक्ष उदय गोताड, संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे, आम आदमी पार्टीचे तालुकाध्यक्ष सचिन आपिष्टे व सुनील करंडे आदी उपस्थित होते.
---
