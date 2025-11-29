पावस -डीजिटल शाळांसाठी चैतन्य फाउंडेशनचा आधार
पावस ः चैतन्य सोशल वेलफर फाउंडेशनतर्फे शाळेत लॅपटॉप देताना अध्यक्ष प्रथमेश तेंडुलकर.
डिजिटल शाळांसाठी ‘चैतन्य’चा आधार
सुधीर तेंडुलकर ; ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये कक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २९ ः ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा विविध आव्हानांना सामोरे जात आपला शैक्षणिक दर्जा सांभाळत आहेत. लोकसहभाग, शैक्षणिक उठाव, माजी विद्यार्थी, गावकरी यांच्या साथीने या शाळा परिपूर्ण होत आहेत; मात्र डिजिटल शाळेचा खर्च परवडणारा नसताना शाळांना चैतन्य सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन मुंबईने दिलेला हातभार कौतुकास्पद असल्याचे प्रतिपादन भडे गावाचे माजी सरपंच, शिक्षणप्रेमी सुधीर तेंडुलकर यांनी केले.
लांजा व रत्नागिरी तालुक्यातील अनुक्रमे जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा हर्चे नं. १, जिल्हा परिषद प्राथमिक आदर्श शाळा शिवारआंबेरे नं. २, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गोळप धोपटवाडी, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्रशाळा गावडे आंबेरे नं. १ या शाळांत डिजिटल कक्षाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. तळागाळातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण मिळावे, या हेतूने फाउंडेशन आणि सेंटॉर फार्मास्युटिकल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या पुढाकाराने लाभार्थी शाळांना सहा लॅपटॉप आणि आवश्यकतेप्रमाणे बाके देण्यात आली. या वेळी चैतन्य फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रथमेश तेंडुलकर, संचालिका दीपाली तेंडुलकर, सदस्य वैभव भुजबळ, पराग जोशी, रिया देसाई ,कंपनीचे संजय आचार्य, शिक्षक संदीप पावसकर, सुहास वाडेकर आदी उपस्थित होते.
