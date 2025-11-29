नवेदरमध्ये बचत गटांसाठी शिबिर
राजापूर, ता. २९ ः तालुक्यातील नवेदर कोंडसर येथे कांदळवन कक्षामार्फत महिला बचतगटांसाठी मार्गदर्शन शिबिर झाले. त्रिवेणी संघ आणि संकल्प गावसमितीच्या माध्यमातून आयोजित शिबिरामध्ये रोजगार निर्मिती करणारे शेळी पालन, खेकडे पालन, कालवे निर्मिती, शोभिवंत मासेनिर्मिती, मूल्यवर्धित पदार्थ निर्मिती या प्रकल्पांविषयी माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महिलांनी स्वयंरोजगार निर्मिती करून स्वतःसह कुटुंबाची आर्थिक स्थिरता प्राप्त करावी, असे आवाहन कांदळवन कक्षाच्या प्रकल्प समन्वयक प्रिया कांबळे यांनी केले. या शिबिराला कांदळवन कक्षाच्या प्रकल्प समन्वयक कांबळे, नयन घडशी यांच्यासह जलजीविका प्रकल्पाचे रोहन गुरव व प्रज्योत कांबळे, त्रिवेणी लोकसंचलित केंद्राचे व्यवस्थापक राजन लाड यांच्यासह मोठ्या संख्येने बचतगटाच्या महिला उपस्थित होत्या.