मतदानासाठी २ डिसेंबरला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर
मतदानासाठी २ डिसेंबरला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर

मतदानासाठी मंगळवारी
सार्वजनिक सुटी जाहीर
रत्नागिरी, ता. २९ : जिल्ह्यातील रत्नागिरी, चिपळूण, खेड व राजापूर या नगरपालिका क्षेत्रात आणि देवरुख, लांजा, गुहागर या नगरपंचायत क्षेत्रात निवडणुकीसाठी मंगळवार २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. मतदारसंघाच्या क्षेत्रातील जे मतदार कामासाठी त्या त्या मतदार संघांच्या बाहेर असतील त्यांना आणि केंद्र शासनाच्या शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम बँका इत्यादींनाही मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुटी लागू राहील.

