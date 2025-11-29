विकास काम करणं हाच आमचा धर्म
रत्नागिरी ः रत्नागिरीतील प्रभाग क्र. १४ मधील प्रचार सभेत बोलताना शिवसेना उपनेते.
विकासकाम करणे हाच आमचा धर्म
उदय सामंत ः महायुतीच्या प्रभागात जाहीर सभा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ : ‘विकास हाच आमचा धर्म, कोणत्या समाजाचा माणूस आहे हे न बघता त्याच्या अडीअडचणीला धावून जाणं आणि विकास काम करणं हाच आमचा धर्म आहे, असे मत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केले.
रत्नागिरीतील प्रभाग क्र. १४ व १५ मधील प्रचार सभेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना जिल्हासंपर्कप्रमुख यशवंत जाधव, जिल्हाप्रमुख राहूल पंडीत, राजू महाडीक, भाजपचे ॲड. दीपक पटवर्धन, माजी नगराध्यक्ष मामा मयेकर, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार शिल्पा सुर्वे, नगरसेवकपदाचे उमेदवार बंटी कीर, निवेदिता कळंबटे आदी उपस्थित होते.
उदय सामंत म्हणाले, निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये होणाऱ्या जातिधर्माच्या राजकारणावर काही मंडळी जाणूनबुजून गैरसमज पसरवत आहेत, याला बळी पडू नये. आम्ही ज्या धर्मातून मोठे झालो, त्यात दुसऱ्या धर्माचा तिरस्कार करायला सांगितला नाही. दिल्लीतून किंवा मुंबईतून कोणी काही वाईट सांगत असेल, त्यापेक्षा तुमच्याबरोबर २५-२५ वर्षे काम केलेल्या उदय सामंताचा विचार करा. मिरकरवाड्याच्या विकासाचा दाखला देताना गेल्या २५ वर्षांत आपल्या शिवाय कोणी एक रुपया खर्च केला नसल्याचे सांगत त्यांनी मत्स्य व्यवसायाच्या कामांचा उल्लेख केला. मिरकरवाड्याच्या जेटीवर सर्व समाज गुण्यागोविंदाने मच्छीमारी करत आहेत. म्हणून ८० कोटी रुपयांच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला मच्छीमार भगिनींच्या मासे सुकवण्याच्या जागेचा प्रश्नही ३ तारखेनंतर मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
३०० कोटींचे क्रूझ टरमिनल
देशातील पहिले क्रूझ टर्मिनल महाराष्ट्रात साडेतीनशे कोटी रुपये खर्चून होत आहे. हे पहिले क्रूझ टर्मिनल भगवती बंदराच्या किनाऱ्यावर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.