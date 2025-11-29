पाणी जपा, आरोग्यही वाचवा
सतीश खाडे ः जगात ७० टक्के आजार दूषित पाण्यामुळे
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २८ : आज देशातील केवळ १७ ते २४ टक्के जनतेला स्वच्छ पाणी मिळते, तर जगातील ७० टक्के आजार हे केवळ दूषित पाण्यामुळे होत असतात. त्यामुळे आजच्या नवीन पिढीला पाण्याविषयी सजग करणे काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन जल अभ्यासक व रोटरीयन इंजिनिअर सतीश खाडे यांनी खारेपाटण येथे केले.
खारेपाटण हायस्कूल येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा रोटरी परिवार व खारेपाटण रोटरी क्लबतर्फे आयोजित ‘कोकणातील पाणी प्रश्नावर आधारित आधुनिक तंत्रज्ञान’ या कार्यशाळेत ते बोलत होते. खारेपाटण हायस्कूलच्या (कै.) चंद्रकांत पारिसा रायबागकर सभागृहात रोटरी क्लब खारेपाटणचे अध्यक्ष दयानंद कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम झाला. व्यासपीठावर खाडे यांच्या पत्नी अनामिक खाडे, खारेपाटण हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजचे प्राचार्य संजय सानप, पर्यवेक्षक संतोष राऊत, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाटणकर, रोटरी क्लबचे सचिव अजय गुरसाळे, खजिनदार सारिका महिंद्रे, सुबोध देसाई उपस्थित होते. ‘माझे पाणी, माझी जबाबदारी’ उपक्रमांतर्गत संपूर्ण देशभर पाण्याविषयी जनजागृती करणारे जलप्रेमी संतोष खाडे यांचे विद्यार्थी व नागरिकांसाठी मार्गदर्शन आयोजित केले होते. प्रा. सानप यांनी प्रस्ताविक केले. दयानंद कोकाटे यांनी स्वागत केले. शिक्षिका दर्शना पाताडे यांनी आभार मानले.
वाहून जाणारे पाणी थांबवा!
सतीश खाडे म्हणाले, ‘कोकणात जरी प्रचंड पाऊस पडत असला, तरी त्याचे नियोजन गरजेचे आहे. वाहून जाणारे पाणी थांबवून बंधाऱ्यांची संख्या वाढविली पाहिजे. भविष्यात निरोगी जीवन जगायचे असेल, तर विषमुक्त हवा, विषमुक्त पाणी आणि विषमुक्त अन्न मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे काळाची गरज आहे.’
