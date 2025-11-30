विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी कटिबद्ध
आंबोली सैनिक स्कूलमध्ये ‘स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम’
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० ः आपली शाळा जिल्ह्यातील पहिली ‘डिजिटल स्कूल’ करण्याचे संस्थेने पाहिलेले स्वप्न सर्व शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांनी सत्यात उतरविले आहे. एकविसाव्या शतकातील कौशल्य आपल्या विद्यार्थ्यांना प्राप्त व्हावी, यासाठी सर्व सुखसोयी प्राप्त करून देण्यासाठी संस्था सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन आवाहन आंबोली सैनिक स्कूल संस्थेचे अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी केले.
सिंधुदुर्ग सैनिक स्कूल आंबोली येथे स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम व नवनीत टॉप क्लास सॉफ्टवेअर उद्घाटन सोहळा सिंधुदुर्गचे जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता अधिकारी सूरज देबाजे यांच्या हस्ते झाला. याप्रसंगी श्री. राऊळ बोलत होते. व्यासपीठावर सचिव जॉय डांटस, सैनिक पतसंस्था चेअरमन बाबुराव कविटकर, संचालक शिवाजी परब, सर्व संचालक मंडळ, कार्यालयीन सचिव दीपक राऊळ, शाळेचे प्राचार्य नितीन गावडे, जिल्हा आरोग्य निरीक्षक गणेश जाधव, नितीन नाईक उपस्थित होते.
शिक्षक परमेश्वर सावळे यांनी स्मार्ट बोर्ड व नवनीत टॉप क्लास सॉफ्टवेअर वापराविषयी मार्गदर्शन केले. प्रमुख श्री. देबाजे यांनी विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीवर सखोल मार्गदर्शन केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या प्रगतीसाठी करून आपल्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये सुधारणा करावी, असा मूलमंत्र विद्यार्थ्यांना दिला. प्रा. गावडे यांनी विद्यार्थ्यांनी विविध स्पर्धांमध्ये मिळविलेल्या यशाचा आढावा घेतला. एच. बी. अडकुरकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
‘घोडस्वारी’ कौशल्य आत्मसात करावे
अलीकडेच संस्थेने दोन घोडे शाळेसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याचा सर्व विद्यार्थ्यांनी घोडेस्वारीसाठी उपयोग करून घ्यावा व घोडेस्वारीचे कौशल्य आत्मसात करावे. घोडस्वारीचा उपयोग पुढील वाटचालीत निश्चित होईल, असे यावेळी संस्थाध्यक्ष श्री. राऊळ यांनी सांगितले.