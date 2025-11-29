-मतांच्या जुळणीसाठी उमेदवारांची धावपळ
मतांच्या जुळणीसाठी उमेदवारांची धावपळ
राजापूर पालिका : बाहेर गावी असलेल्या मतदारांशी संपर्क अभियान
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २९ ः राजापूर नगरपालिका निवडणुकीचे मतदान अवघ्या आठवडाभरावर येऊन ठेपले आहे. त्यामुळे प्रचाराला वेग आला असून राजकीय पक्षांसह उमेदवार निवडणूक प्रचारामध्ये गुंतले आहेत. महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी ‘काँटे की टक्कर’ लढत होत असलेल्या निवडणुकीमध्ये एका-एका मताला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मतदारांची जुळवाजुळव करत असताना मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नोंद आहे, मात्र सध्या ते शहराबाहेर वास्तव्यास आहेत अशा मतदारांची माहिती गोळा करून त्यांच्याशी संपर्क साधण्यावर उमेदवारांनी लक्ष केंद्रित केले आहे.
या निवडणुकीसाठी ८ हजार १४३ मतदार मतदानाचा अधिकार बजावणार आहेत. प्रचाराच्या माध्यमातून या मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्यावर सध्या उमेदवारांसह राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी भर दिला आहे. उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते मतदारांच्या घरोघरी जाऊन भेटीगाठी घेताना दिसत आहे. एका बाजूला प्रचाराच्या माध्यमातून मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्यावर सध्या उमेदवार आणि समर्थकांचा जसा भर आहे तसा मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नोंद असलेला मात्र, शहराच्या बाहेर वास्तव्यास राहत असलेल्या मतदारांचाही शोध घेण्यामध्ये आणि त्यांच्याशी संपर्क साधण्यावर उमेदवारांनी लक्ष केंद्रित केल्याचे चित्र दिसत आहे. एक-एक मत मिळविण्यासाठी उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक सध्या झगडताना दिसत आहेत.
चौकट ः
दृष्टिक्षेपात राजापूर नगर पालिका
एकूण मतदार* ८ हजार १४३
पुरुष मतदार* ३ हजार ९२४
महिला मतदार* ४ हजार २१९
