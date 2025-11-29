राजापुरात सभांऐवजी थेट संपर्कावर भर
राजापुरात सभांऐवजी थेट संपर्कावर भर
मतदारांशी संवाद ; सोशल मीडियाचाही अधिक वापर
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २९ ः मतदानाला अवघ्या तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना राजापूर पालिकेचा निवडणुकीतील प्रचाराच्या अंतिम टप्प्याला सुरुवात झाली आहे. महाविकास आघाडी, महायुती यांच्या उमेदवारांसह अपक्षांनी मोठ्या प्रचारसभा, कॉर्नरसभा घेण्याऐवजी थेट वाडीवस्तीवर जाऊन मतदारांशी संपर्क करीत प्रचार करण्यावर भर दिल्याचे चित्र आहे.
उमेदवार, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी पायाला भिंगरी लावून फिरत आहेत. अंतिम टप्प्यामध्ये प्रचार शिगेला पोहचलेला असून पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मतदारांच्या भेटीगाठी घेताना दिसत आहेत.
यापूर्वी निवडणूक प्रचारामध्ये निवडणुकीचे वातावरण तयार करण्यासाठी राजकीय पक्ष, उमेदवार यांच्याकडून विभागनिहाय मेळावे आणि जाहीर प्रचार सभा घेण्यावर भर दिला जात असे. मात्र, कालपरत्वे या प्रचार तंत्रामध्ये बदल झाल्याचे दिसत असून प्रचाराच्या रणनीतीचा भाग म्हणून विभागीय मेळावे आणि प्रचारसभांना काट दिल्याचे दिसत आहे. त्याऐवजी सोशल मीडियावर अधिक भर दिल्याचे दिसत आहे. उमेदवार, कार्यकर्ते आपला आणि पॅनेलचा जाहीरनामा, व्हिडीओ, निवडणूक चिन्ह व्हॉटसअप ग्रुपवर शेअर करत आहेत. त्याचवेळी व्हॉट्स अॅपच्या स्टेटसलाही ठेवून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.