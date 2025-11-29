‘मालवण’ जागतिक दर्जाचे बनवू
07389
मालवण ः येथे चर्चासत्र कार्यक्रमात बोलताना आमदार नीलेश राणे. बाजूला दत्ता सामंत, महेश कांदळगावकर, उमेश नेरुरकर.
‘मालवण’ जागतिक दर्जाचे बनवू
नीलेश राणे ः विकासाचे मांडले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २९ : मालवण शहराला जागतिक नकाशावर नेण्याचे माझे लक्ष्य आहे, असे सांगत शहरात पाच वर्षांत काय करणार, या मालवणच्या विकासाचा अष्टसूत्री संकल्प ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’च्या माध्यमातून आमदार नीलेश राणे यांनी नागरिकांसमोर मांडला. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम असे जागतिक दर्जाचे मालवण शहर बनविण्याचा आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचविण्याचा संकल्प यानिमित्ताने केला.
आमदार राणे यांच्या संकल्पनेतील ‘मालवण शहरातील अष्टसूत्री संकल्प’ या व्हिजन डॉक्युमेंटचे सादरीकरण व नागरिकांशी चर्चासत्र या कार्यक्रमाचे आयोजन बाजारपेठ येथील हॉटेल मालवण हेरिटेज येथे नागरिकांच्या उपस्थितीत केले होते. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा समन्वयक महेश कांदळगावकर, व्यापारी संघ अध्यक्ष उमेश नेरुरकर, ज्येष्ठ डॉ. शशिकांत झाट्ये, डॉ. राहुल वालावलकर, डॉ. अजित लिमये, डॉ. अविनाश झाट्ये, व्यापारी नितीन तायशेट्ये, शिवसेना सरचिटणीस दादा साईल, संजय पडते, नगराध्यक्षा उमेदवार ममता वराडकर, शहरप्रमुख दीपक पाटकर, शहरप्रमुख पूनम चव्हाण, शिवसेना नगरसेवक उमेदवार यांसह नाना साईल, राजन सरमळकर, विलास सामंत, दामू तोडणकर, राजा गावकर, अभय कदम, विश्वास गावकर, किसन मांजरेकर, रोटरी क्लब उपस्थित होते.
राणे म्हणाले, दर्जेदार वैद्यकीय सेवा, मालवणला जोडणारे प्रमुख रस्त्यांची कामे, भूमिगत वीज वाहिन्या, सबस्टेशन, ट्रान्स्फॉर्मर या माध्यमातून शहरातील प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. किल्ले राजकोट येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाची दर्शन घडवणारी भव्य शिवसृष्टी उभारणी तसेच सिंधुदुर्ग किल्ला सुशोभीकरण ऑडिओ, व्हिडिओ लाईट साउंड शो, सागरी पर्यटनांचा नजारा पाहण्यासाठी रोपवे प्रकल्प उभारणे, यासोबतच सांस्कृतिक वारसा स्थळांचा पुनर्जीवन कला व संस्कृती केंद्र माध्यमातून ऐतिहासिक ओळख जपण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एक आदर्श मालवण शहर बनविले जाईल.’
आमदार राणे यांच्या मालवण शहर व्हिजन डॉक्युमेंटबाबत डॉ. झाट्ये, डॉ. पंतवालावलकर यांनी नागरिकांतर्फे प्रतिनिधिक स्वरुपात विचार मांडताना आमदार राणे यांच्या व्हिजनचे कौतुक केले. श्री. सामंत यांनी, अभिमान वाटावे असे नीलेश राणे यांचे कार्य सुरू आहे. ते निश्चित जागतिक दर्जाचे मालवण शहर बनवतील. मालवणच्या विकासासाठी त्यांचे हात बळकट करूया, असे आवाहन केले.
........................
07390
पैसे वाटण्याचा प्रकार किळसवाणा
विनायक राऊत ः जिल्हा संपुष्टात येण्याची भीती
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २९ ः पैसे वाटपाच्या बातम्या ऐकून कीव करावीशी वाटते. ज्या लोकसभा मतदारसंघात प्रा. मधू दंडवते, बॅ. नाथ पै यांनी कर्तृत्व निर्माण केले, त्या जिल्ह्यात १० ते १२ हजार मताला दिले जात आहेत. मत विकत घेण्याची जी स्पर्धा लागली आहे, त्यातून जिल्हा संपुष्टात येत आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे, अशी टीका माजी खासदार विनायक राऊत यांनी येथे केली.
शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हाप्रमुख बाबूराव धुरी, तालुकाप्रमुख यशवंत ऊर्फ बाळू परब, ठाकरे शिवसेनेचे नगराध्यक्ष उमेदवार संदेश निकम, माजी जिल्हा परिषद सदस्या सुकन्या नरसुले, तालुका महिला संघटिका साक्षी चमणकर, उपतालुकाप्रमुख संजय गावडे, उपजिल्हाप्रमुख लक्ष्मण आयनोडकर, उपजिल्हा संघटक विजय जाधव, मिलिंद नाईक, गणेश धुरी, शहरप्रमुख शैलेश परुळेकर, उमेश नाईक, महादेव काजरेकर उपस्थित होते.
राऊत म्हणाले, ‘येथील नगराध्यक्षपदासाठी ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार संदेश निकम हे सातत्याने विक्रमी मतांनी नगरसेवक म्हणून निवडून येत आहेत. त्यांचे शहर विकासात मोठे योगदान आहे, हे जनसामान्यांना माहिती आहे. संदेश निकम यांचे पाय नेहमीच जमिनीवर राहिले आहेत. भाजपचे आताचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत, त्यांच्या मागच्या कारकिर्दीत आम्ही मार्केटसाठी करोडो रुपये दिले; मात्र आता त्याची दुरवस्था झाली आहे. स्वतःच्या टक्केवारीने खिसे भरले आहेत. तीच गत शिंदे गटाची आहे.’
ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील प्रामाणिक कार्यकर्त्याला लोकशाहीचे दरवाजे कायमचे बंद करण्याचे काम भाजप व शिंदे गटाने केले आहे. लोकसभेत १३० कोटी खर्च करण्यात आले. सात लाख मतदारांना सरासरी २ हजार वाटले. त्यावर काही झाले नाही. त्यामुळे एकदा पचलेले पाप पुन्हा केले जाते आहे. यात प्रामाणिक कार्यकर्ता भरडला जातोय.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.