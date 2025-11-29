वेंगुर्लेच्या विकासाला गती देण्याचा भाजपचा निर्धार
वेंगुर्लेच्या विकासाला गती
देण्याचा भाजपचा निर्धार
रवींद्र चव्हाण : पालकमंत्र्यांतर्फे संकल्पपत्र
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २९ ः येथील विकासासाठी काय केले आणि काय करणार, हे आमच्या जाहीरनाम्यात मांडले आहे. येणाऱ्या काळात सेंट लुक्स हॉस्पिटलचे पुनरुज्जीवन, पार्किंग सुविधा, गतिमान प्रशासनासाठी ऑनलाईन सेवा, कला अकादमीचे केंद्र यांसह विविध विकासकामे मार्गी लावणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासह पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी स्पष्ट केले. संकल्पपत्राचे आज प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी श्री. चव्हाण, श्री. राणे यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, अतुल काळसेकर, विशाल परब, महेश सारंग, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार दिलीप गिरप उपस्थित होते. या जाहीरनाम्यात भाजपने विकासाचा संकल्प केला आहे. यात प्रामुख्याने २०१६ ते २०२१ या कालावधीत भाजपच्या नेतृत्वाखाली नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या काळात झालेल्या कामांची यादी दिली आहे. येत्या काळात सेंट लुक्स हॉस्पिटलचे पुनरुज्जीवन करणार असल्याचे म्हटले आहे. यात रुग्णांना माफक दरात अत्यावश्यक रुग्णसेवा, विविध आजारांची शिबिरे, ऑपरेशन कॅम्पच्या माध्यमातून पुन्हा या सेवा सुरू करणार असल्याचे नमूद आहे. शहरातील दोन उपलब्ध पार्किंग आरक्षित जागांमध्ये उत्तम दर्जाची पार्किंग सुविधा शासनाच्या सहकार्यातून विकसित करून त्याद्वारे बाजारपेठ व तेथील व्यापाराला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही नमूद आहे. शिवाय नारायण तलाव पुनरुज्जीवित करणे, पूर्वी झालेल्या चुकांमधून बोध घेऊन उत्तम बांधकाम करून पुढील १०० वर्षे टिकणारा नारायण तलाव आणि तिथेच छोटे जलशुद्धीकरण केंद्र व टाकी बांधणे, तिलारी ते चिपी येथे जाणाऱ्या पाणीपुरवठा लाईनच्या माध्यमातून शासन स्तरावरून विशेष बाब म्हणून त्या पाण्याचा शहरासाठी उपयोग, गतिमान प्रशासन, बंदर विकास आणि सागरी संशोधन केंद्र उभारणी, कॅम्प भटवाडी रस्ता रुंदीकरण, कला अकादमी केंद्र स्थापना आदी विकासकामे करणार असल्याचे यात म्हटले आहे.
नारायण राणेंचे राजकीय
महत्त्व संपवण्याचा कट
दीपक केसरकर ः वेंगुर्लेवासीय विकावू नाहीत
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २९ ः भाजप नेते नारायण राणे यांचे राजकीय महत्त्व संपवण्याचा कट शिजतो आहे. राणेंनी या जिल्ह्यातील लोकांवर अधिराज्य गाजवले. महायुती व्हावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण त्यांना विश्वासात घेतले नाही. पैशाने मते विकत घेणे म्हणजे मोठा पराक्रम नसतो. वेंगुर्लेवासीय विकण्याची वस्तू नाही आणि असणारही नाहीत. बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वेंगुर्लेत येत आहेत. त्यांचे नुसतेच स्वागत नाही, तर त्यांना विजयाची भेट द्या, असे आवाहन आमदार दीपक केसरकर यांनी येथे जाहीर प्रचार सभेत केले.
वेंगुर्ले नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शिवसेनेतर्फे शुक्रवारी (ता. २८) माणिक चौक येथे आमदार केसरकर, आमदार नीलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाहीर सभा झाली. संपर्कप्रमुख नीलेश मोरे, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार नागेश गावडे, शहरप्रमुख उमेश येरम, उपजिल्हाप्रमुख सचिन देसाई, जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, कोस्टल विभागाचे काशिनाथ नार्वेकर, महिला तालुकाप्रमुख शीतल साळगावकर, बाळा दळवी, अॅड. श्रद्धा बाविस्कर, सुहास कोळसुलकर उपस्थित होते.
आमदार राणे म्हणाले, ‘नागेश गावडे दहा वर्षे भाजपमध्ये होते, हे मला कळलेच नाही. कारण चांगल्या लोकांना तिकडे किंमत नाही. शिवसेनेने आज त्यांना खरी ओळख दिली आहे. नगरपालिका हे आपले मंदिर आहे. तिथे पवित्रच लोक गेले पाहिजेत. तुम्हाला आमिषे दाखविली जातील. मात्र, आमिषाला बळी पडू नका. जे पैसे देऊन निवडून येणार, ते विकास कधीच करणार नाहीत. ज्याला दूरदृष्टी नाही, तो विकास करू शकत नाही. आमिषाला बळी पडू नका.’
सचिन वालावलकर म्हणाले, ‘आमदार म्हणून काम करताना केसरकरांनी पक्षभेद केला नाही. चार वर्षांमध्ये सुमारे १०० कोटींचा विकास निधी वेंगुर्ले नगरपरिषदेत आणला.’ ‘निष्ठावंत कार्यकर्ते भाजपला नको आहेत, केवळ कामापुरते कार्यकर्त्यांची त्यांना गरज आहे,’ असा आरोप नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार नागेश गावडे यांनी केला. अॅड. बाविस्कर यांनी सूत्रसंचालन केले. तालुका संघटक बाळा दळवी यांनी आभार मानले.
