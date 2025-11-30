आरोग्य जपा, जीवन फुलवा
डॉ. जी. टी. राणे ः कुडाळात प्रथमोपचार सुविधा कक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३० ः बदलती जीवन शैली आणि बाजारी निकृष्ट दर्जाचे खाणे यांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि त्यामुळे शरीराकडून मिळणारे संकेत ध्यानात घेऊन नियमित आरोग्य तपासणी करा, असे प्रतिपादन राणे हॉस्पिटल ॲन्ड मेडिकल रिसर्च, कुडाळचे डॉ. जी. टी. राणे यांनी केले.
विद्यार्थी, प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथमोपचार तातडीने मिळावेत, यासाठी संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाने आरोग्यदायी उपक्रम हाती घेतला आहे. डॉ. राणे यांच्या हस्ते प्रथमोपचार आरोग्य सुविधा कक्षाचे उद्घाटन करून या उपक्रमांचा प्रारंभ झाला. महाविद्यालयाचा सर्व कर्मचारी वर्ग निरोगी राहावा, यासाठी प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी राणे हॉस्पिटल ॲन्ड मेडिकल रिसर्च या संस्थेबरोबर सामंजस्य करार महाविद्यालयाने केला आहे. याअंतर्गत वार्षिक आरोग्य तपासणीसाठी विविध मूलभूत चाचण्या, आवश्यकतेनुसार विशेष तपासणी चाचण्या आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला या सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. याचा खर्च संस्थेच्या वतीने केला जाईल, असे यावेळी क.म.शि.प्र. मंडळाचे सहकार्यवाह महेंद्र गवस यांनी सांगितले. डॉ. राणे यांनी बदलती जीवन शैली आणि बाजारी निकृष्ट दर्जाचे खाणे यांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम, नियमित आरोग्य तपासणीची गरज व उपाय याविषयी मार्गदर्शन केले. तसेच निव्वळ तपासणी चाचण्यातून समस्या पूर्णपणे सुटतातच असे नाही, याचीही जाणीव करून दिली. राणे हॉस्पिटलतर्फे महाविद्यालयाला दिव्यांगांसाठीची चाकाची खुर्ची भेट दिलेली आहे. रुग्णांसाठी आवश्यक असणारी कॉट लवकरच भेट दिली जाईल, असे आश्वासन डॉ. राणे यांनी दिले.
प्राचार्य डॉ. स्मिता सुरवसे यांनी स्वागत केले. डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी सूत्रसंचालन केले.
