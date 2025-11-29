सावर्डे-सावर्डेत करियर रेडीनेस बूटकॅम्प कार्यशाळा उत्साहात
सावर्डेत करिअर रेडीनेस
बूटकॅम्प कार्यशाळा उत्साहात
सावर्डे, ता. २९ : शहरातील सुविधांपेक्षा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडेच परिस्थितीवर मात करून पुढे जाण्याचे खरे बुद्धी कौशल्य आणि जिद्द असते, असे प्रतिपादन ‘वर्ल्ड वाईड टेक्नॉलॉजी’चे वरिष्ठ व्यवस्थापक नितीन कन्नुरे यांनी केले.
वायफोरडी फाउंडेशन आणि वर्ल्ड वाईड टेक्नॉलॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सावर्डे येथील सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या कला व विज्ञान महाविद्यालयात दोन दिवसीय करिअर रेडीनेस बूटकॅम्प कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी प्राचार्य टी. वाय. कांबळे, प्रा. ए. एल. गावडे, डॉ. अमोल रणदिवे, डॉ. महादेव जाधव आदी उपस्थित होते. डॉ. अमोल रणदिवे यांनी कार्यशाळेच्या माध्यमातून व्यक्तिमत्त्व विकास, संवाद कौशल्य, टीमवर्क, आत्मविश्वास आणि वेळेचे व्यवस्थापन ही सॉफ्ट स्किल्स विद्यार्थिनींच्या करिअर यशाची खरी गुरुकिल्ली असल्याचे सांगितले.