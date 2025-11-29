चिपळूण-संक्षिप्त
उपमुख्यमंत्री शिंदे आज चिपळुणात
चिपळूण : चिपळूण नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. केवळ काहीच दिवसांचा प्रचार कालावधी शिल्लक असताना सर्वच पक्षांनी जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीने आपली ताकद दाखवण्यासाठी रविवारी (ता. ३०) मोठी जाहीर सभा आयोजित केली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चिपळूणमध्ये उपस्थित राहून महायुतीच्या उमेदवारांसाठी प्रचाराचा बिगुल फुंकणार आहेत. चिपळूण शहरातील पवन तलाव शेजारील चौपाटीच्या मोठ्या मैदानी भागात सकाळी ११ वाजता करण्यात आले आहे.
भिलेतील विहिरीच्या कामाचे भूमिपूजन
चिपळूण ः कोयना भूकंप पुनर्वसन योजनेंतर्गत भिले-कुंभारवाडी येथील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विहिरीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन झाले. पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेची पूर्तता होत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधान आणि आनंदाचे वातावरण आहे. या कामासाठी आमदार शेखर निकम यांनी मंजुरी दिली होती. कार्यक्रमाला नितीन ठसाळे, उपसरपंच उमेश सकपाळ, माजी सरपंच सुभाष गुडेकर आदी उपस्थित होते.