रत्नागिरीत मोफत कराटे ट्रेनिंग शिबिराचे उदघाटन

रत्नागिरीत मोफत कराटे प्रशिक्षण शिबिर
पावस, ता. २९ ः रत्नागिरी कराटे असोसिएशन व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातर्फे आयोजित मोफत ॲडव्हान्स कराटे ट्रेनिंग कॅम्पचे उद्‍घाटन तालुका क्रीडा अधिकारी गणेश जगताप यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी सहभागी खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या व स्वसंरक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. कराटे प्रशिक्षकांनी कॅम्पदरम्यान सहभागी विद्यार्थ्यांना काता–कुमिते, स्पर्धात्मक कराटेचे नियम तसेच स्वसंरक्षण याबद्दल मार्गदर्शन केले.
या कॅम्पमुळे विद्यार्थ्यांचे कौशल्य, तंदुरुस्ती तसेच आत्मविश्वास वाढल्याचे जाणवले. परिसरातील अनेक शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थी उपस्थित होते. हा कॅम्प आता रविवारी (ता. ३०) आणि ७ व १४ डिसेंबरला छत्रपती शिवाजी क्रीडांगणावरील बॅडमिंटन हॉल येथे होणार आहे. कॅम्पचे प्रशिक्षण कराटे प्रशिक्षक जावेद मिरकर, सूरज बने, अरुण बेग देत आहेत. शिबिरामध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेऊन कराटे प्रशिक्षणाचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन कराटे असोसिएशनतर्फे करण्यात आले आहे.

