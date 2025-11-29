खवणेत गुरुवारी दत्तजन्म सोहळा
07415
खवणेत गुरुवारी
दत्तजन्म सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २९ ः प. पू. नामदेव महाराज मठ खवणे येथे गुरुवारी (ता. ४) दत्तजन्म सोहळा साजरा होणार आहे. यानिमित्त सकाळी ८ वाजता श्री गुरुपादुका पूजन, अभिषेक कार्यक्रम, ११ वाजता दर गुरुवारचे भजन व नामजप, सायंकाळी ४.३० वाजता कीर्तनकार गोंविद आसोलकर बुवा (बाव, कुडाळ) यांचे सुश्राव्य कीर्तन, सायंकाळी ६ वाजता श्री दत्तप्रभूंचा जन्म सोहळा, पाळणा, आरती, ७ वाजता पालखी प्रदक्षिणा सोहळा, रात्री ९ वाजता महाप्रसाद व श्री विठ्ठल रखुमाई वारकरी भजन मंडळ (म्हापण पंचक्रोशी) यांच्या भजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. या दतजन्म सोहळ्याला उपस्थित राहावे, असे आवाहन प. पू. नामदेव महाराज सेवा ट्रस्ट खवणे यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
