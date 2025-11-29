डॉक्युमेंटरीत ‘सिंधुदुर्ग’ऐवजी ‘जंजिरा’
07442
डॉक्युमेंटरीत ‘सिंधुदुर्ग’ऐवजी ‘जंजिरा’
वैभव नाईक ः नीलेश राणेंचे शहराबद्दलचे ज्ञान स्पष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २९ : मालवण पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार नीलेश राणे यांनी ‘व्हिजन डॉक्युमेंटरी’ सादर केली. ते या भागाचे माजी खासदार राहिले आहेत. गेले एक वर्ष ते आमदार म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांनी अडीच वर्षांत विविध विकासकामे केली, असे ते सांगत आहेत; मात्र त्यांची व्हिजन डॉक्युमेंटरी पाहिल्यानंतर या विभागात दहा ते पंधरा वर्षे काम करूनही त्यांना किल्ले सिंधुदुर्गचा फोटोही आठवत नाही. व्हिजन डॉक्युमेंटरीत किल्ले सिंधुदुर्गचा फोटो म्हणून त्यांनी किल्ले जंजिराचा फोटो वापरला आहे. यावरून त्यांना शहराची माहिती किती आहे हे स्पष्ट होते, अशी टीका ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली.
येथील ठाकरे शिवसेना कार्यालयात पत्रकार परिषद झाली. यावेळी नितीन वाळके, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार पूजा करलकर उपस्थित होते.
आमदार नाईक म्हणाले, ‘मालवणच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या किल्ले सिंधुदुर्गच्या प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेवर राणे यांनी सादर केलेल्या डॉक्युमेंटरीमुळे परिणाम होणार आहे. या शहरात सुमारे ३०० हून अधिक कुटुंबे प्रवासी होडी वाहतुकीवर अवलंबून आहेत. होडीतून पर्यटकांना किल्ल्यावर घेऊन जाणे आणि परत आणणे, हे आमचे वैशिष्ट्य आणि परंपरा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आता ‘रोप वे’ करून प्रवासी होडी वाहतूक व्यावसायिकांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त केला जाणार आहे आणि आमचे वैशिष्ट्यही यामुळे संपुष्टात येईल. या रोप-वे धोरणामुळे स्थानिक रोजगारावर आणि परंपरेवर कसे मोठे संकट येणार आहे, याची माहिती विरोधकांना नाही हे मोठे दुर्दैव आहे. शहरात चांगल्या दर्जाची आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते, परंतु दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी कुडाळकर हायस्कूल नावाची जी शाळा राणे कुटुंबीयांनी चालवण्यासाठी घेतली, त्या हायस्कूलची इमारत सध्या जमीनदोस्त झाली आहे आणि ती शाळाही आता हळूहळू बंद होण्याच्या स्थितीत आहे.’
ते पुढे म्हणाले, ‘आगामी मालवण नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार पूजा करलकर यांच्या प्रचाराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. करलकर यांच्या नेतृत्वाखाली मालवण शहराचा विकास अधिक वेगाने होईल. करलकर यांनी गेली १९ वर्षे नगरसेविका म्हणून प्रभावीपणे काम पाहिले आहे. त्यांनी केवळ एका प्रभागात मर्यादित न राहता शहरातील सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. नगरसेविका म्हणून त्या एवढे काम करू शकतात तर नगराध्यक्ष म्हणूनही त्या प्रभावीपणे काम करतील. ज्यांना किल्ले सिंधुदुर्ग आणि जंजिरा याबद्दलची माहिती नाही, ज्यांना रोप-वेमुळे स्थानिक होडी व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर संकट कसे येईल हे माहिती नाही, अशा लोकांच्या हाती सत्ता देऊ नका.’
नितीन वाळके, उमेदवार पूजा करलकर, माजी जिल्हाप्रमुख भाई गोवेकर, भगवान लुडबे, दीपा शिंदे, विजय नेमळेकर, पायल आढाव उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.