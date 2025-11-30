कोतवाल घाडी यांचा धालवली येथे सत्कार
कोतवाल घाडी यांचा
धालवली येथे सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. ३० ः धालवली येथील तलाठी कार्यालयात गेली अनेक वर्षे कार्यरत कोतवाल प्रकाश घाडी यांचा ग्रामस्थांतर्फे सत्कार करण्यात आला. ‘घाडी यांनी ग्रामस्थांना सहकार्याच्या भावनेतून काम केले. त्यांचे हे काम इतरांसाठी आदर्शवत असे आहे, असे मत कोर्ले सरपंच विश्वनाथ खानविलकर, पोंभुर्ले उपसरपंच सादिक डोंगरकर यांनी व्यक्त केले.
यावेळी मंडल अधिकारी चिंतामण भोये, धालवली उपसरपंच हमजाभाई सोलकर, पोंभुर्ले सरपंच प्रियांका धावडे, उपसरपंच सादिक डोंगरकर, धालवली पशुवैद्यकीय अधिकारी श्रीमती राय, ब्रम्हदेव देवस्थानचे अध्यक्ष सुधीर रानडे, सीमा करंदीकर, कविता राणडे, तलाठी सुनीता मेस्त्री, प्रथमेश आसोलकर, रमाकांत डगरे, शांतेश नाडकर्णी, कोतवाल हर्षला राणे, विवेक भोगटे, लक्ष्मण घाडी, संतोष महाडिक, पोलिसपाटील अकिल सोलकर, सुरेश शृंगारे उपस्थित होते. पाटगाव व फणसगाव मंडल विभागातर्फे भेटवस्तू देऊन घाडी यांना गौरविले. धालवली तलाठी सुनीता मेस्त्री यांनी सूत्रसंचालन केले. सीमा करंदीकर यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.