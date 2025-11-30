कोकण
श्री शांतादुर्गा पिलणकरीन देवीचा दोन डिसेंबर रोजी कालोत्सव
रत्नागिरी, ता. ३० : गोव्यातील नारवे, गावकर वाडा (तालुका डिचोली) येथील पिलणकर कुटुंबियांची कुलदेवी श्री शांतादुर्गा पिलणकरीन देवीचा वार्षिकोत्सव कालोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. दोन डिसेंबर रोजी पंचायतन देवस्थानात हा कालोत्सव आयोजित केला आहे.
सकाळी अभिषेक, दुपारी १ वाजता महाआरती, महागाऱ्हाणे, महाप्रसाद होईल. भजन, पुराण वाचन व रात्री ९ वाजता मुख्य कालोत्सव नंतर दशावतार होईल. उत्सवदिनी उपस्थित राहुन बांधवांनी, भावबंध, महाजन व भाविकांनी शांतादुर्गेचे आशिर्वाद घ्यावेत, दर्शनाचा व प्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे श्री शांतादुर्गा पिलणकर प्रासादिक उत्कष॔ मंडळाने केले आहे.