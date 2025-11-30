श्री शांतादुर्गा पिलणकरीन देवीचा दोन डिसेंबर रोजी कालोत्सव
कोकण

श्री शांतादुर्गा पिलणकरीन देवीचा दोन डिसेंबर रोजी कालोत्सव

Published on

rat30p13.jpg-
07565
शांतादुर्गा पिलकरीन देवी

श्री शांतादुर्गा पिलणकरीन देवीचा
दोन डिसेंबर रोजी कालोत्सव
रत्नागिरी, ता. ३० : गोव्यातील नारवे, गावकर वाडा (तालुका डिचोली) येथील पिलणकर कुटुंबियांची कुलदेवी श्री शांतादुर्गा पिलणकरीन देवीचा वार्षिकोत्सव कालोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. दोन डिसेंबर रोजी पंचायतन देवस्थानात हा कालोत्सव आयोजित केला आहे.
सकाळी अभिषेक, दुपारी १ वाजता महाआरती, महागाऱ्हाणे, महाप्रसाद होईल. भजन, पुराण वाचन व रात्री ९ वाजता मुख्य कालोत्सव नंतर दशावतार होईल. उत्सवदिनी उपस्थित राहुन बांधवांनी, भावबंध, महाजन व भाविकांनी शांतादुर्गेचे आशिर्वाद घ्यावेत, दर्शनाचा व प्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे श्री शांतादुर्गा पिलणकर प्रासादिक उत्कष॔ मंडळाने केले आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com